В Украине с января вырастет стоимость оформления паспортов — Finance.ua

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В Украине с января вырастет стоимость оформления паспортов

Личные финансы
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В Украине с января вырастет стоимость оформления паспортов
В Украине с января вырастет стоимость оформления паспортов
Стоимость оформления отдельных биометрических документов изменится с 1 января 2025 г.
Об этом сообщила Государственная миграционная служба Украины (ГТС).
«С 1 января 2025 года ГП Полиграфический комбинат „Украина“ изменена стоимость бланков отдельных биометрических документов. В этой связи росла и общая стоимость оформления паспорта гражданина Украины в форме ID-карты, паспорта гражданина Украины для выезда за границу, а также видов на временное и постоянное проживание в Украине», — говорится в сообщении.
Новые тарифы:
  • паспорт гражданина Украины (ID-карта) впервые — бесплатно;
  • паспорт гражданина Украины (ID-карта) до 20 рабочих дней — 558 грн;
  • паспорт гражданина Украины (ID-карта) до 10 рабочих дней — 928 грн;
  • паспорт гражданина Украины для выезда за границу до 20 рабочих дней — 1042 грн;
  • паспорт гражданина Украины для выезда за границу до 7 рабочих дней — 1682 грн;
  • вид на постоянное проживание в Украине — 1175 грн;
  • вид на временное проживание в Украине — 1080 грн.
«Граждане Украины, которые оплатили административные услуги и подали заявления для оформления документов до 31.12.2024, получат документы по старой цене», — подчеркнули в ДМС.
Те же лица, которые оплатили админуслуги до 31.12.2024, но заявление для оформления документов еще не подавали, смогут осуществить доплату по тарифам, действующим на момент подачи соответствующих заявлений.
По материалам:
Finance.ua
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