Минцифры начинает бета-тестирование замены техпаспорта в Дії — Finance.ua

Минцифры начинает бета-тестирование замены техпаспорта в Дії Сегодня 09:24 — Казна и Политика

Минцифры начинает бета-тестирование замены техпаспорта в Дії

Министерство цифровой трансформации начинает бета-тестирование новой цифровой услуги — замены свидетельства о регистрации транспортного средства (техпаспорта) в приложении «Дія».

Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров.

Если документ утерян, поврежден или требуется изменить номерной знак или другие данные, теперь это можно будет сделать онлайн — без очередей, визитов в сервисные центры и бумажной волокиты.

Новую функцию можно будет протестировать в ближайшее время. Для этого нужно податься на бета-тест по ссылке на портале «Дія»: diia.gov.ua/zamina-tekhpasporta

Команда «Дії» собирает желающих пользователей, чтобы первыми испытать сервис и оставить отзыв разработчикам.

Чтобы принять участие в тестировании, необходимо:

быть старше 18 лет;

иметь верифицированный РНУКНП и биометрический документ в приложении «Дія»;

быть владельцем авто, свидетельство о регистрации которого уже доступно в «Дії».

Услуга реализуют совместно Минцифры, Министерств внутренних дел, Главный сервисный центр МВД, ГП «Инфотех» и АО «Укрпочта». После завершения тестирования она станет доступна всем украинским автовладельцам.

В министерстве отмечают, что цифровизация должна упростить процессы, чтобы замена техпаспорта занимала несколько кликов вместо часов ожидания.

Напомним, в «Дії» появилась новая опция «єВідновлення» — возможность подать заявку на компенсацию для восстановления разрушенного жилья на собственном земельном участке.

Діло По материалам:

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