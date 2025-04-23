Минцифры начинает бета-тестирование замены техпаспорта в Дії — Finance.ua
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Минцифры начинает бета-тестирование замены техпаспорта в Дії

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Минцифры начинает бета-тестирование замены техпаспорта в Дії
Минцифры начинает бета-тестирование замены техпаспорта в Дії
Министерство цифровой трансформации начинает бета-тестирование новой цифровой услуги — замены свидетельства о регистрации транспортного средства (техпаспорта) в приложении «Дія».
Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров.
Если документ утерян, поврежден или требуется изменить номерной знак или другие данные, теперь это можно будет сделать онлайн — без очередей, визитов в сервисные центры и бумажной волокиты.
Новую функцию можно будет протестировать в ближайшее время. Для этого нужно податься на бета-тест по ссылке на портале «Дія»: diia.gov.ua/zamina-tekhpasporta.
Команда «Дії» собирает желающих пользователей, чтобы первыми испытать сервис и оставить отзыв разработчикам.
Чтобы принять участие в тестировании, необходимо:
  • быть старше 18 лет;
  • иметь верифицированный РНУКНП и биометрический документ в приложении «Дія»;
  • быть владельцем авто, свидетельство о регистрации которого уже доступно в «Дії».
Услуга реализуют совместно Минцифры, Министерств внутренних дел, Главный сервисный центр МВД, ГП «Инфотех» и АО «Укрпочта». После завершения тестирования она станет доступна всем украинским автовладельцам.
В министерстве отмечают, что цифровизация должна упростить процессы, чтобы замена техпаспорта занимала несколько кликов вместо часов ожидания.
Напомним, в «Дії» появилась новая опция «єВідновлення» — возможность подать заявку на компенсацию для восстановления разрушенного жилья на собственном земельном участке.
По материалам:
Діло
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