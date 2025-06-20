Как назначение надлежащего пользователя влияет на обмен первого водительского удостоверения — Finance.ua

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Как назначение надлежащего пользователя влияет на обмен первого водительского удостоверения

Личные финансы
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Как назначение надлежащего пользователя влияет на обмен первого водительского удостоверения
Как назначение надлежащего пользователя влияет на обмен первого водительского удостоверения
В течение первых двух лет с момента получения водительского удостоверения разрешено не более двух нарушений правил дорожного движения. Если нарушений больше, то придется повторно сдавать и теоретический, и практический экзамены.
Об этом напоминает Главный сервисный центр МВД.
«Часто новоиспеченные водители передают свои авто во временное пользование друзьям, родным или знакомым. А через 2 года, когда наступает время обмена 2-летнего удостоверения на постоянное, оказывается, что у его владельца более двух нарушений ПДД. Причина проста: штрафы, зафиксированные в автоматическом режиме, начисляются не на водителя, а на собственника авто», — объясняют в МВД.
Чтобы чужие штрафы не повлияли на вашу водительскую историю, нужно назначить надлежащего пользователя авто. Это официально закрепляет в реестре, кто именно управляет машиной, и именно этот человек будет получать штрафы за нарушение ПДД.
Назначить надлежащего пользователя можно:
У владельца авто должно быть электронное свидетельство о регистрации, а у водителя — удостоверение соответствующей категории, а также ID-карта или загранпаспорт, отраженные в «Дія».

Как назначить пользователя

  1. Авторизируйтесь в Кабинете водителя или «Дія».
  2. Владелец авто создает запрос на шеринг (QR-код или ссылку).
  3. Водитель сканирует код или переходит по ссылке и подтверждает запрос.
  4. У надлежащего пользователя появляется электронное свидетельство о регистрации.
Напомним, с 20 сентября 2022 года водители могут назначать надлежащего пользователя транспортного средства и отменить такое назначение. Надлежащий пользователь — это физическое лицо, которое на законных основаниях пользуется не принадлежащим ему транспортным средством. На одно транспортное средство может быть назначен только один надлежащий пользователь.
За нарушение ПДД ответственность должен нести не владелец авто, а тот, кто находился за рулем. Это касается и штрафов. Это означает, что если средствами автоматической фиксации будет установлено превышение скорости, за это отвечает именно владелец транспортного средства.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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