На что хватает украинской пенсии — Finance.ua

На что хватает украинской пенсии Сегодня 19:01 — Личные финансы

На что хватает украинской пенсии

Для большинства украинских пенсионеров ежемесячная пенсия — единственный источник дохода. Это средства, которые должны закрывать все базовые потребности. Несмотря на то, что после индексации в марте 2025 года средняя пенсия в Украине выросла на 10% по сравнению с прошлым годом и составляет 6 341 грн, с учетом инфляции на уровне 14,6%, реальная покупательная способность пенсионеров снизилась.

Мало того, по данным Opendatabot , каждый третий пенсионер (более 3 млн человек) получает 3 340 грн в месяц. Благодаря индексации количество людей, получающих менее 3 тыс. грн, уменьшилось в 7 раз. Сейчас такую низкую пенсию получают 398 тыс. человек (3,9%).

На что же хватает этих денег

Прежде всего значительную часть бюджета «съедают» коммунальные услуги. За газ, электроэнергию, воду, отопление приходится платить от 2 до 3 тыс. грн ежемесячно, и это без учета пиковых зимних начислений, когда цифры в платежках могут расти в разы.

Еда — следующая большая статья расходов. Минимальный продуктовый набор, включающий хлеб, крупы, молоко, овощи, фрукты, яйца и хотя бы минимальные порции мяса, стоит не менее 2500−3 тыс. грн в месяц. И это без деликатесов и визитов в кафе и рестораны.

Отдельная проблема — расходы на лекарства. Пенсионеры чаще других нуждаются в медицинских препаратах, витаминах и средствах ухода. В среднем на медикаменты пожилые люди тратят от 500 до 1500 грн в месяц. Для тех, кто имеет хронические заболевания или нуждается в специальном лечении, эта сумма может быть значительно выше.

К этому прилагаются «незаметные», но обязательные расходы: транспорт, мобильная связь и интернет, средства гигиены, бытовая химия, самая необходимая одежда и обувь. В среднем это еще 500−1 тыс. грн ежемесячно.

Таким образом, даже средней пенсии едва хватает, чтобы покрыть только самое необходимое. Минимальная же пенсия ставит пенсионера перед постоянным выбором: купить лекарства или оплатить коммуналку, купить хлеб или новую пару обуви. Мечты об отдыхе, культурных событиях или просто путешествии даже в пределах Украины — остаются недостижимыми.

Таким образом, украинская пенсия сегодня — это борьба за выживание, а не достойная старость. По сравнению с соседями и мировыми лидерами мы существенно отстаем. Детальнее о пенсионных системах в других странах рассказываем в статье:

Добавим, что 1,5 млн украинцев (14,5% от общего количества) получают более 10 000 грн пенсии. Средний размер выплат в этой группе — 15 640 грн ($374).

Где самые высокие пенсии:

в Киеве — 8 708 грн (на 37% больше среднего);

Донетчина — 7 814 грн (+23%);

Луганщина — 7 314 грн (+15%).

Где самые низкие выплаты:

в Тернопольской области — 4 931 грн;

в Черновицкой области — 5 100 грн.

В то же время самая высокая пенсия в Польше составляет 51 350 злотых, ее выплачивает ZUS в Забже. У пенсионера-рекордсмена стаж 62 года 5 месяцев 18 дней. За свою профессиональную деятельность мужчина ни разу не был на больничном.

На размер пенсионных выплат в Украине влияет множество факторов, например, страховой стаж и размер официальной зарплаты. Для выхода на пенсию по достижению 60-летия требуется от 32 лет страхового стажа. Если он находится в диапазоне 22−31, то уйти на заслуженный отдых можно будет в 63 года.

Напомним, Кабинет Министров утвердил ряд документов по определению стажа работы на территории республик СССР до 1992 года для назначения пенсий.

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