В службе занятости рассказали, сколько переселенцев трудоустроили с начала года — Finance.ua

В службе занятости рассказали, сколько переселенцев трудоустроили с начала года Сегодня 14:29 — Личные финансы

В службе занятости рассказали, сколько переселенцев трудоустроили с начала года

С начала полномасштабной войны и до сегодняшнего дня Государственная служба занятости помогла трудоустроить почти 124 тысячи внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). В прошлом году работу получили 42 тысячи переселенцев, а с начала 2025 года — уже 19,3 тысячи.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Впрочем, далеко не все переселенцы оформляют статус безработного. Часть из них обращается в центры занятости за одноразовыми услугами: получить консультацию по поиску работы, узнать о грантовых программах или как пользоваться Единым порталом вакансий, созданным для удобства соискателей.

В общей сложности с 2022 года такими услугами воспользовались 241 тысяча ВПЛ, из них 180 тысяч решили официально зарегистрироваться как безработные. Из этого количества 124 тысячи уже трудоустроены, а это почти 70%.

Что изменилось в 2025 году

С начала года за помощью в службу занятости обратились 59 тысяч переселенцев, из них 43 тысяч получили статус безработного. Работу уже нашли 19,3 тысячи человек. Это 45% обратившихся.

Часть зарегистрированных переселенцев решила воспользоваться другими возможностями:

1,8 тысячи человек получили ваучер на обучение и сейчас проходят переквалификацию;

3,6 тысячи повышают квалификацию в профтехцентрах службы занятости;

600 человек получили гранты и микрогранты на открытие собственного дела.

Также к временным работам привлечено 1,3 тысячи ВПЛ, также с начала года на общественно полезные работы направлено 12,4 тысячи таких лиц.

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По данным Минэкономики, с начала 2025 года более 3000 работодателей в Украине получили государственную компенсацию за трудоустройство 5500 внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Общая сумма выплат составила 127 млн грн. Активнее всего программу используют в Днепропетровской, Харьковской, Полтавской областях и Киеве.

Напомним, в Киеве зарегистрировано 426 тысяч внутренне перемещенных лиц. Это примерно 10% от всего количества ВПЛ в Украине. В то же время трудоустроены только 27% из них. Еще 17% переселенцев в столице находятся в поиске работы.

В столице планируют передавать арестованные квартиры переселенцам. Национальное агентство по розыску и менеджменту активов и Киевская городская военная администрация начинают социальную программу для обеспечения жильем украинцев, потерявших дома из-за войны.

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