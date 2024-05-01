На 5% меньше, чем в прошлом году: каков объем IT-экспорта в первом квартале 2024 — Finance.ua

На 5% меньше, чем в прошлом году: каков объем IT-экспорта в первом квартале 2024 Сегодня 10:00 — Казна и Политика

На 5% меньше, чем в прошлом году: каков объем IT-экспорта в первом квартале 2024

В марте текущего года объем IT-экспорта увеличился на 9% и составил $565 миллионов. Украинской экономике это принесло на $47 миллионов больше по сравнению с февралем.

Об этом сообщает Львовский IT Кластер со ссылкой на данные Национального банка.

«Эти показатели на 5,8% или $35 миллионов меньше по сравнению с мартом 2023», — сказано в сообщении.

Инфографика: Львовский IT Кластер

По словам CEO Львовского ІТ Кластера Степана Веселовского, все еще есть риск, что падение будет продолжаться. Ведь критические для нормального функционирования отрасли проблемы, бронирование ключевых работников и возможность выезда для них за границу в бизнес командировки до сих пор не решены.

«За первый квартал 2024 года совокупная экспортная выручка ІТ-услуг составляет около $1,59 миллиардов. Это на 5% меньше, чем в аналогичный период в 2023 году. Эта разница в долларовом эквиваленте составляет $84 миллиона», — добавил Веселовский.

Инфографика: Львовский IT Кластер

Доля ІТ-услуг в структуре всего экспорта услуг в марте 2024 года составила 39,2%. Это на 4% меньше, чем в марте прошлого года. Тогда компьютерные сервисы составляли 43,3%.

Общая экспортная выручка всех услуг Украины в марте этого года составила $1,44 миллиардов, что на $50 миллионов или 4% больше по сравнению с февралем.

Как добавили в Dou, в прошлом году май, август и декабрь принесли Украине больше выручки за экспорт ІТ-услуг.

Инфографика: Dou

Если же сравнивать между собой мартовские показатели последних лет, то видим падение на $35 млн (или на 5,8%) — в марте 2023 года ІТ-экспорт принес $600 млн. В 2022-м мартовская выручка за ІТ-услуги составила $521 млн.

Инфографика: Dou

Напомним, в феврале 2024 года объем IT-экспорта увеличился на 2% и составил 518 миллионов долларов. Украинской экономике это принесло на $10 миллионов больше по сравнению с январем. В то же время, эти показатели на 5,3% или же $29 миллионов меньше по сравнению с февралем 2023 года.

За 2021−2023 годы ІТ-специалисты уплатили в бюджет не менее 61,1 миллиарда гривен налогов. Самая большая сумма — 24 миллиарда — была уплачена в 2023 году. От физических лиц поступили суммы больше, чем от юридических.

Только 9% украинских айтишников имеют зарплату в $6000 или более. Чаще это разработчики (68%) или DevOps-специалисты (9%).

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