География и состояние украинского ІТ-экспорта — исследование Сегодня 10:00 — Казна и Политика

Украина занимает сильные позиции на мировом ІТ-ландшафте. Какие направления ІТ государство стремится развивать согласно Национальной стратегии инноваций WINWIN.

Об этом говорилось в исследовании «Digital Tiger: the Power of Ukrainian IT — 2023».

География украинского экспорта существенно не меняется. За последние десять лет экспорт ІТ-услуг ежегодно рос в среднем на 18,7%, достигнув рекордного уровня в 7,3 миллиарда долларов в 2022 году.

В 2023 году экспорт немного снизился, но США остаются ведущим экспортным партнером, как и десять лет назад.

Даже в сложные времена украинские IT-специалисты продолжают демонстрировать высокие результаты, адаптируясь к новым вызовам и ища инновационные пути роста.

«Payoneer как партнер исследования поддерживает украинский IT-сектор, помогая нашему МСБ и фрилансерам осуществлять трансграничные платежи и налаживать международное сотрудничество. Мы рады, что украинские IT-специалисты продолжают создавать историю успеха, делая весомый вклад в развитие украинской экономики и укрепление позиций на мировой арене. Вместе мы прилагаем усилия, чтобы Украина и дальше оставалась „Цифровым Тигром“ в глобальном IT-пространстве», — сообщила Любовь Данилина, Генеральный директор Payoneer в Украине.

Мировые рейтинги

О развитости нашего ІТ говорят мировые рейтинги, в которых Украина занимает высокие позиции. Так, в уровне инноваций мы выросли на 12,8%. В 2023 году Украина заняла 1 место среди стран с уровнем дохода ниже среднего.

По данным The Chain Analysis Geography of Cryptocurrency Report, Украина — одна из лучших во введении криптовалюты . Согласно Индексу развития электронного управления, за последние 8 лет Украина улучшила свой рейтинг на 59,6%. Исследование ЕС показывает, что у Украины один из самых высоких показателей открытых данных среди стран-членов и стран-кандидатов — 97%.

«Превышает даже такие отрасли, как экспорт газа или подсолнечного масла. Ежегодно индустрия ІТ опережает другие отрасли и увеличивает свой вес на мировом рынке. Тигр символизирует упорный труд и гибкость, необходимые для успеха в этой конкурентной среде», — прокомментировал Станислав Шум, CEO и основатель Top Lead.

Выводы

Украинская ІТ-индустрия отличается значительной конкурентоспособностью и высокой экспертизой в ряде ключевых направлений.

Ассоциация определила эти сферы, поддерживаемые в мировом ІТ-ландшафте, а также обсудила стратегические направления для дальнейшего развития в соответствии с национальной стратегией инноваций. Эти информационные аспекты имеют важное значение для наших партнеров, поскольку они отражают потенциал и возможности сотрудничества с украинской ІТ-отраслью.

