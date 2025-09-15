0 800 307 555
На 2026 год прогнозируется дефицит бюджета в 10 млрд долл. — мнение Гетманцева

Казна и Политика
53
Украина получит значительную помощь от партнеров, но пока что этого не хватает. На 2026 год прогнозируется дефицит бюджета в 10 млрд долларов.
Об этом глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Рады Даниил Гетманцев сказал в интервью РБК-Украина.
По словам Гетманцева, Украина в этом году должна получить 54 млрд долларов международной помощи. Этих средств больше, чем нужно в 2025 году, поэтому часть суммы перейдет на следующий.
«Приблизительно 39 млрд долларов внешней помощи будет на этот год, остальные из 54 млрд останутся на следующий», — пояснил он.
Однако в 2026 году потребности бюджета будут выше.
«Кабмин оценивает потребность в 2026 году в 45 млрд. Из них, по оценкам Минфина, с учетом переходных остатков будет закрыто 35 млрд. Иными словами, пока 10 млрд долларов не хватает на следующий год», — отметил Гетманцев.
Это оценка при условии базового сценария, предусматривающего более медленный возврат экономики к нормальным условиям функционирования и сохранению высоких рисков безопасности.
Он подчеркнул, что эта сумма является разницей в базе, на которой будет верстаться бюджет. «Это очень большие деньги, очень большая и основная проблема бюджета на следующий год», — добавил нардеп.
Депутат напомнил, что до этого чиновники верстали бюджет, подгоняя задачу под ответ, исходя из оптимистического сценария. «Объем прогнозных доходов сводился с объемом прогнозных расходов с учетом того, что летом расходы на Минобороны будут увеличены на 400 млрд гривен», — пояснил он.
Справка Finance.ua:

  • Ранее он сообщил, что государственной налоговой службе Украины предложат провести контрольные закупки iPhone 17 до конца сентября или в октябре в известных сетях магазинов.
  • Народный депутат, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев зарегистрировал законопроект № 14023, который упрощает оформление первичных документов при предоставлении услуг. По его словам, бизнес неоднократно обращался в Комитет по поводу необходимости пересмотра требований к подписанию актов предоставленных услуг.
  • Регулятор рынка виртуальных активов в Украине на переходный период целесообразнее определить Национальный банк. По словам Гетманцева, в обычных условиях регулятором должна выступать Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку.
