Пидласа рассказала, какие взносы будет делать Украина в ЕС после вступления
Украина должна будет делать взносы в бюджет ЕС после вступления, но будет просить их отсрочить или уменьшить.
Об этом заявила нардеп, глава комитета по вопросам бюджета Роксолана Пидласа.
«Совместно с Еврокомиссией провели официальный скрининг украинского законодательства относительно финансовых и бюджетных положений. 90% бюджета ЕС наполняется из вкладов стран-членов. Когда Украина вступит в ЕС, мы тоже будем делать такие взносы. Хотя при существующей системе распределения бюджета ЕС, считается, что Украина будет нетто-получателем денег ЕС», — сообщила пресс-служба.
Она отметила, что вклад Украины будет состоять:
- таможенные платежи (ЕС в первую очередь — это таможенный союз. Страны-члены оставляют себе всего 25% таможенных платежей, а 75% перечисляют в бюджет ЕС);
- НДС (0.3% от собранного НДС, но не более половины валового национального дохода);
- денежный взнос, пропорционально размеру валового национального дохода (после получения таможенных платежей и НДС, разница между запланированными расходами и доходами бюджета ЕС покрывается вкладами стран-членов — но по факту это 70% доходов бюджета ЕС);
- сбор на непереработанную пластиковую упаковку (0,8 евро за 1 кг мусора).
«В будущем мы откроем счет в НБУ, на котором будут аккумулироваться эти деньги для дальнейшей передачи в бюджет ЕС. Мы просим о переходном периоде (после вступления в ЕС) для сбора на непереработанную пластиковую упаковку, потому что у нас отсутствует законодательство и инфраструктура для учета этих отходов», — добавила Пидласа.
По ее словам, из-за значительных расходов на оборону и послевоенное восстановление Украина будет просить временно отсрочить или уменьшить взносы Украины в бюджет ЕС, который является частью собранного НДС и рассчитывается в зависимости от валового национального дохода.
