Можно ли купить квартиру на другого человека во время военного положения: что стоит знать — Finance.ua

Можно ли купить квартиру на другого человека во время военного положения: что стоит знать
В Украине можно оформить покупку квартиры на другого человека, однако такая сделка требует соблюдения четких юридических процедур, особенно в условиях военного положения.
Об этом рассказывает издание «РБК-Украина».
Оформление квартиры на другого человека в Украине — законная практика, однако в период военного положения она регулируется дополнительными требованиями.
Чтобы избежать рисков, юристы советуют заранее консультироваться со специалистами и тщательно проверять условия оформления доверенностей.
Что говорит закон
Самый распространенный способ передать право собственности другому лицу — это оформление сделки купли-продажи. В таком случае покупателем в договоре выступает тот человек, на которого оформляется недвижимость, а фактическая передача средств может производиться им или третьей стороной.
Еще один вариант — приобретение квартиры по доверенности. Владелец средств оформляет нотариальную доверенность на доверенное лицо, которое от его имени заключает сделку.
Что изменилось из-за военного положения
Как пояснила адвокат Елена Воронкова, с введением военного положения были введены определенные ограничения по нотариальным действиям.
«Купить квартиру в интересах другого лица можно на основании доверенности, но такая доверенность должна быть актуальной. Для украинской доверенности — она должна быть оформлена не позднее чем за месяц до нотариального действия, а если доверенность зарубежная — не позднее двух месяцев,» — пояснила Воронкова.
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Юрист добавляет, что в доверенности обязательно должно быть четко указано, для чего она выдана, с подробным описанием объекта недвижимости.
«Недостаточно отметить просто „квартира в Киеве“. Должен быть полный адрес, комнатность, а некоторые нотариусы дополнительно требуют указать площадь жилую и нежилую», — подчеркнула она.
Что следует учитывать
Проверка документов. Все документы должны быть действующими, доверенность — должным образом заверена.
Налоги. В случае дарения или переоформления между родственниками могут возникнуть дополнительные налоговые обязательства.
Риски. Владелец средств, не являясь формальным собственником квартиры, теряет полный юридический контроль над имуществом.
Справка Finance.ua:
- по данным Госстата, аренда жилья в Украине подорожала с начала года. Западные области остаются самыми дорогими регионами для аренды;
- арендовать однокомнатную квартиру в столице, по данным ЛУН, стоит 17 тыс. грн. Средняя цена на двухкомнатные квартиры — 27 тыс. грн, трехкомнатные — 43 тыс. грн;
- По данным портала M2bomber, в Киеве зафиксирован стремительный рост цен на вторичную недвижимость. За последние полгода стоимость квадратного метра жилья в столице выросла почти на 16% - с 57 025 до 66 101 грн, что составляет более 10 тыс. грн подорожания.
В каком большом городе Украины сегодня дешевле всего арендовать квартиру
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