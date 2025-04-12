В каких городах Украины самые дорогие и самые дешевые двухкомнатные квартиры — Finance.ua

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В каких городах Украины самые дорогие и самые дешевые двухкомнатные квартиры

Недвижимость
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В каких городах Украины самые дорогие и самые дешевые двухкомнатные квартиры
В каких городах Украины самые дорогие и самые дешевые двухкомнатные квартиры
Стоимость двухкомнатных квартир на вторичном рынке колеблется от 23 тысяч до 100 тысяч долларов. Цена в первую очередь зависит от города, где предлагают жилье. Самые низкие цены на двухкомнатные квартиры сейчас в Запорожье, а самые дорогие — в Киеве.
Об этом свидетельствуют данные ЛУН.

В каких городах самые низкие цены на двухкомнатное жилье

В Запорожье квартиры с двумя комнатами продают за 23 800 долларов. Средняя стоимость за последние полгода снизилась на 5%. Это связано с близким расположением города к линии фронта и частыми обстрелами.
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На втором месте — Николаев, где средняя стоимость немного выше. Двухкомнатные квартиры там предлагают за 30 тысяч долларов. За последние шесть месяцев цены оставались стабильными.
Сумы занимают третье место со стоимостью 31 тысячу долларов. Средняя цена за последние полгода снизилась еще на 2%, что было обусловлено более частыми обстрелами.
В Харькове двухкомнатные квартиры продают за 36 тысяч долларов. Стоимость выросла на 9% за последние полгода. Это свидетельствует о том, что рынок в городе постепенно адаптируется к военным реалиям.
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Пятерку городов с самой дешевой недвижимостью замыкает Кропивницкий. Там двухкомнатные квартиры в среднем стоят 39 тысяч долларов. За последние шесть месяцев цена не изменилась.
В каких городах Украины самые дорогие и самые дешевые двухкомнатные квартиры

Где продают самые дорогие двухкомнатные квартиры

В Киеве жилье с двумя комнатами в среднем продается за 100 тысяч долларов (+8% за полгода).
Стоимость будет зависеть от района: в Деснянском — можно купить и за 55 тысяч долларов, а в Печерском — цены доходят до 193 тысяч долларов.
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На втором месте — Львов, где двухкомнатные квартиры в среднем продают за 92 500 долларов (+4% за полгода).
А на третьем месте — Ужгород со средней стоимостью 89 тысяч долларов (+14% за полгода).
Напомним, в Украине меняются ставки налога на недвижимость, которые вступят в силу в 2025 году.
Согласно новому законодательству, владельцы жилья теперь будут платить налог в зависимости от площади недвижимости и ее местонахождения.
Основной новацией является повышение базовой ставки до 1,5% от минимальной зарплаты за каждый квадратный метр, превышающий норму.
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По материалам:
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