В Украине появился новый REIT, который позволяет инвестировать в отдельные квадратные метры — Finance.ua

ПАРТНЕРСКАЯ В Украине появился новый REIT, который позволяет инвестировать в отдельные квадратные метры Сегодня 11:27 — Недвижимость

В Украине появился новый REIT, который позволяет инвестировать в отдельные квадратные метры

Столичный застройщик Standard One , специализирующийся на доходных домах, объявил о запуске нового продукта — S1 REIT. Это инвестиционный инструмент, который даёт возможность стать совладельцем квадратных метров в жилых домах S1. Прогнозируемая доходность, по данным компании, составляет от 8,2% годовых в долларах США.

Приобрести квадратные метры для инвестиций можно в первом проекте Standard One — S1 VDNG. Уже готовый и заселённый дом будет обеспечивать инвесторам доход в размере 8,2% в валюте.

«Мы первыми в Украине создали и реализовали концепцию доходных домов в формате Build-to-Rent. Это высококлассный сервис для арендаторов и инвесторов. Первые получают качественное жилое пространство с опциями гостиничного обслуживания. Вторые — стабильный пассивный доход, который не требует участия в управлении объектом. Пилотный проект S1 ВДНГ с 2019 года подтверждает успешность этой модели, ведь заполняемость дома достигает 99%», — заявил Сергей Фитель, CEO застройщика Standard One.

В компании отмечают, что S1 REIT — это шаг к масштабированию существующей концепции. Новый инвестиционный фонд недвижимости позволит более широкому кругу людей присоединиться к инвестициям в доходную недвижимость.

Ключевая особенность предложения — возможность инвестировать в отдельные квадратные метры. Ранее инвестором в проектах Standard One могли стать только те, у кого было достаточно средств для покупки отдельной квартиры. В S1 REIT прогнозируют, что их выход на рынок сделает процесс инвестирования в жилую недвижимость по-настоящему доступным для широкого круга украинцев.

Институты совместного инвестирования становятся всё более популярными в Украине. Они позволяют объединить средства и усилия группы людей, которые вместе формируют достаточный капитал для приобретения ликвидных и доходных активов. Традиционно украинцы проявляют наибольший интерес к недвижимости. Жилая или коммерческая — она обеспечивает стабильно высокую доходность от арендных поступлений.

«Фонды недвижимости уже представлены на рынке. Их успех подтверждает востребованность подобных инструментов. Если раньше для инвестиций в недвижимость требовалась значительная сумма, то теперь эта возможность открыта для многих, так как порог входа стал минимальным», — объяснил Сергей Фитель.

Однако важным остаётся правильный выбор объекта, ведь не вся недвижимость одинаково доходна и ликвидна. Олег Бондар, CEO S1 REIT, рассказал, что ликвидность в проекте обеспечивается высоким спросом на недвижимость от Standard One. «Мы также создаём закрытое комьюнити для инвесторов, где они могут обмениваться опытом, обсуждать рыночные возможности и взаимодействовать друг с другом, расширяя свои инвестиционные портфели», — сообщил он.

Продажи в S1 REIT уже начались. Как отметили в компании, S1 VDNG — это лишь первая ласточка. Вскоре для инвестирования станут доступны и другие объекты от Standard One, в которых прогнозируется ещё более высокая доходность.

Standard One По материалам:

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