Прокуратура отсудила у мошенников квартиру умершего киевлянина в пользу Киева — Finance.ua

Прокуратура отсудила у мошенников квартиру умершего киевлянина в пользу Киева Сегодня 19:44 — Фондовый рынок

Киевская городская прокуратура сообщила, что отстояла в суде право территориального общества города Киева на квартиру, расположенную в доме по улице Копыловской в ​​Подольском районе столицы.

Как стало известно, по этой квартире было уголовное производство. Следователи установили, что владельцем квартиры был одинокий киевлянин, который умер, не имея наследников.

А после смерти мужчины его жилье должно было перейти в коммунальную собственность как выморочное наследство.

Но мошенники подделали свидетельство и квартира выбыла в частную собственность.

Поэтому в июле 2023 года Киевская городская прокуратура обратилась с иском в суд об истребовании квартиры площадью 40,6 кв. м, стоимостью 2,1 млн гривен из незаконного владения последнего владельца.

Решением Подольского районного суда города Киева иск прокуратуры удовлетворен, признан наследство выморочным. Квартиру должны вернуть в пользу территориального общества города Киева в лице Киевского городского совета.

Вечірній Київ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.