Минэкономики заявило о дефиците рабочих рук из-за войны. Предлагает женщинам овладевать мужскими профессиями — Finance.ua
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Минэкономики заявило о дефиците рабочих рук из-за войны. Предлагает женщинам овладевать мужскими профессиями

Личные финансы
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Минэкономики заявило о дефиците рабочих рук из-за войны. Предлагает женщинам овладевать мужскими профессиями
Минэкономики заявило о дефиците рабочих рук из-за войны. Предлагает женщинам овладевать мужскими профессиями
Мобилизация специалистов в ряды ВСУ стала важным вызовом для экономики, поэтому в Министерстве экономики предложили переквалифицировать женщин в те профессии, представители которых пошли воевать.
Об этом заявила министр экономики Юлия Свириденко, передает пресс-служба министерства.
Украина и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) начали диалог по разработке и реализации программ поддержки украинского бизнеса для восстановления энергетического сектора и переквалификации работников на более нужные на рынке труда профессии.
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«На сегодняшний день для украинской экономики есть два критически важных вызова — это энергетические проблемы и нехватка рабочей силы. Из-за российских обстрелов Украина потеряла часть генерирующих мощностей, и сейчас происходят отключения света по всей стране, от которых страдают как бизнес, так и простые граждане. Обе эти категории нуждаются в финансировании для увеличения своей энергоэффективности и обеспечения энергетических потребностей», — подчеркнула Свириденко.
Правительство сейчас разрабатывает соответствующую программу льготного кредитования.
«Еще одним важным вызовом для экономики стала мобилизация специалистов в ряды ВСУ. Нам сейчас нужно уделить больше внимания программам переквалификации остающихся в тылу украинцев на профессии, которые пользуются максимальным спросом. В первую очередь речь идет о женщинах, которые уже сегодня овладевают когда-то чисто „мужскими“ профессиями», — добавила министр.
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По ее словам, речь идет о телохранителях, водителях грузовиков, автобусов или даже тракторов.
ЕБРР рассмотрит возможность финансово поддержать реализацию соответствующих программ переквалификации как со стороны государства, так и со стороны украинского бизнеса.

Справка Finance.ua:

  • нехватка водителей частных маршруток значительна и ставит под угрозу работу многих транспортных предприятий, осуществляющих перевозку пассажиров в Киеве и Киевской области. Также довольно ощутимый дефицит водителей общественного транспорта в столице. Ориентировочно, более полутысячи водителей «Киевпасстранса» были мобилизованы;
  • Национальный банк Украины фиксирует усиление нехватки квалифицированных кадров в банках и небанковских финансовых учреждениях;
  • большинство компаний в Украине столкнулись с дефицитом квалифицированных кадров (75%);
  • Дефицит рабочей силы в Украине начинает создавать новые проблемы, пишет Bloomberg. Нехватка трудоспособных мужчин и женщин становится бременем для крупных и малых предприятий, составляющих основу экономики военного времени.
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Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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