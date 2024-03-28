Куда чаще всего переезжает украинский бизнес (инфографика) — Finance.ua

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Куда чаще всего переезжает украинский бизнес (инфографика)

Фондовый рынок
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Куда чаще всего переезжает украинский бизнес (инфографика)
Куда чаще всего переезжает украинский бизнес (инфографика)
С начала 2022 года украинские компании сменили свое место регистрации почти 19 тысяч раз. Самым популярным направлением для переезда стал маршрут из Киева в Киевскую область.
Об этом сообщает Опендатабот.
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«18 944 переезда бизнеса из одного региона в другой были зафиксированы в Украине с начала полномасштабной войны», — говорится в сообщении.

Какие компании переезжают чаще всего

Чаще всего переезжают компании в сфере оптовой торговли — 39,4% от общего количества.
Также в топ вошли компании в сфере строительства и недвижимости — 6% и 4,4% соответственно.
Инфографика: Опендатабот
Инфографика: Опендатабот

Откуда и куда едут

Чаще всего предприниматели переезжают из Киева (33,2%) и Днепропетровщины (9,6%), а также из Киевской области (8,5%).
В то же время в эти регионы бизнес чаще всего и переезжает. Так, Киев стал лидером среди регионов, куда релоцируются предприятия — почти 28% от общего количества релокаций.
Инфографика: Опендатабот
Инфографика: Опендатабот
Самый популярный маршрут для переезда бизнеса — из Киева в Киевскую область: этот путь выбрала 981 компания.
Вторым по популярности стало направление из Киевской области в Киев — 780 бизнесов.
Замыкает троицу маршрут из Киева в Днепропетровщину — 779 компаний.
Инфографика: Опендатабот
Инфографика: Опендатабот
Стоит отметить, что 173 компании переехали, но впоследствии снова вернулись в свой первый регион. Чаще всего бизнес возвращался в Киев — 59 компаний. Однако 626 предприятий уже неоднократно переезжали, но так и не вернулись в свое родное место регистрации.
Напомним, по данным Госстата, в Украине на 1 января 2024 года зарегистрировано 1 млн 495 тыс. юрлиц. В столице, на юге и востоке — самая большая бизнес-активность в стране.
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На первом месте — Киев. По состоянию на 1 января этого года в столице зарегистрировано 376,1 тыс. юрлиц. На втором месте — Днепропетровская область, с показателем в 111 тыс. юрлиц. Замыкает тройку лидеров Одесская область, где на 1 января этого года зарегистрировано 93 тыс. юрлиц.
В Херсонскую область после деоккупации вернулось всего 5% бизнеса.
По данным ЕБА, в этом году почти до 80% выросло количество бизнесменов, имеющих в планах привлечение средств на развитие собственных предприятий.
Украинский бизнес в 2023 году уплатил на 26% больше налогов и сборов, чем в 2022 году.
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Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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