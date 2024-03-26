Релоцированные предприятия смогут пролонгировать свои кредиты — Finance.ua

Релоцированные предприятия смогут пролонгировать свои кредиты Сегодня 15:34 — Кредит&Депозит

Релоцированные предприятия смогут пролонгировать свои кредиты

Релоцированный бизнес получил возможность пролонгации кредитов.

Об этом сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия Украины.

«Правительство одобрило постановление № 310 „О внесении изменений в Порядок предоставления финансовой государственной поддержки субъектам предпринимательства“», — говорится в сообщении.

Речь идет о предприятиях, получивших средства по программе «Доступные кредиты 5−7-9».

Возможность пролонгировать кредиты предоставляется предприятиям, производственные мощности которых по состоянию на 24 февраля 2022 года были на территориях:

активных боевых действий (для которых не определена дата завершения боевых действий);

территориях активных боевых действий, где функционируют государственные электронные информационные ресурсы (для которых не определена дата завершения боевых действий);

временно оккупированных российской федерацией (для которых не определена дата завершения временной оккупации).

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Постановлением срок пролонгации кредитов установлен не позднее 31 декабря 2025 года.

Напомним, почти 8 тысяч украинских бизнесов сменили регион своей регистрации с начала полномасштабной войны. Самым популярным направлением для переезда стал маршрут из Киева в Одесскую область. Подавляющее большинство релоцированных предприятий (44%) представляют сферу оптовой торговли, а также в топе — компании в сфере строительства и недвижимости.

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