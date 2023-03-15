Релоцировались на безопасные территории не более 5-10% украинских бизнесов — Finance.ua

Релоцировались на безопасные территории не более 5-10% украинских бизнесов Сегодня 12:45 — Личные финансы

Релоцировались на безопасные территории не более 5-10% украинских бизнесов

После частичного освобождения оккупированных территорий желающих вывозить предприятия стало гораздо меньше среди малого и среднего бизнеса (МПБ).

Об этом рассказали банкиры во время круглого стола, проведенного «Финансовым клубом».

«Где-то 5% клиентов нуждались в релокации. Основная проблематика касалась попавших в оккупацию клиентов. Все остальные клиенты, находящиеся на подконтрольной Украине территории, так или иначе продолжают работать», — сказал начальник управления развития кредитного бизнеса ПУМБ Виктор Харковец.

Такой же показатель и в банке «Глобус». «У нас около 5% бизнесов было релоциовано. Мы готовы были идти на реструктуризацию кредитов, но большинству релоцировавшихся клиентов даже отсрочка, реструктуризация не нужны были. Им достаточно было на три месяца отсрочить погашение тела кредита», — говорит первый заместитель председателя правления банка «Глобус» Елена Дмитриева.

Наибольшее количество запросов было весной. «У нас были именно весной очень высокие запросы и ожидания релокации. А после того как часть территории была освобождена, мы увидели другой процесс, что бизнес возвращается обратно. И запрос на релокацию существенно снизился», — рассказал Виктор Харковец.

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«У нас где-то до 10% клиентов переместилось. Часть из них действительно нуждалась в поддержке именно для перемещения, для релокации бизнеса. Но наши ожидания запросов финансирования релокации были больше, чем мы фактически получили заявок. Клиенты либо справлялись за свой счет, собственными усилиями, либо посредством государственной поддержки по программе релокации», — говорит директор департамента малого и среднего бизнеса Укргазбанка Татьяна Корниенко.

Государственная поддержка была важной. «Отчасти поддержку с релокацией оказывало государство, частично оказывали банки в виде кредитов, в том числе мы кредитовали клиентов, нуждавшихся в финансировании расходов на перевозку, перезапуск бизнеса. И делали это в рамках государственной программы поддержки „5-7-9%“, в рамках предоставления государственных портфельных гарантий, и мы фактически полностью использовали 2,5 млрд лимит, который предоставило нам государство в течение 2022 года», — пояснил Виктор Харковец.

Укргазбанк привел примеры реализованных проектов по релокации. «Запросы были преимущественно по ремонту помещения, которое предприниматели сняли, и адаптация его для перемещения бизнеса, или для закупки того оборудования, которое осталось на оккупированной территории или повреждено. Обычно бизнес перемещался частично или полностью», — рассказала Татьяна Корниенко.

Часть клиентов вернулись из релокации. «И уже у нас есть клиенты, даже вернувшиеся в Харьков после того, как перемещались в западные регионы. Клиенты возвращаются в свои родные регионы. Часть же после релокации своего бизнеса остается в более безопасном месте и не планирует в ближайшее время возвращаться. Есть клиенты, которые в силу своих бизнес-процессов не могли релоцироваться и продолжали работу в условиях войны на своей бизнес-территории. Тот же агробизнес или статичный бизнес, который трудно релоцировать. Было много клиентов, которые думали релоцироваться, но после увольнения решили остаться на своей бизнес-территории», — рассказала Татьяна Корниенко.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Фінансовий клуб По материалам:

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