Гетманцев: релокация предприятий позволила сохранить 35 тысяч рабочих мест и привлечь более 1 млрд грн ЕСВ — Finance.ua
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Гетманцев: релокация предприятий позволила сохранить 35 тысяч рабочих мест и привлечь более 1 млрд грн ЕСВ

Казна и Политика
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В самом начале войны в ответ на захват врагом территорий и уничтожение реального сектора экономики массированными ударами с воздуха была инициирована системная релокация предприятий в более безопасные регионы.
Со стороны государства логистическую поддержку в перевозке производственных мощностей оказывали Укрзализныця и Укрпочта, Фонд государственного имущества организовал поиск площадок и льготы по аренде помещений на новом месте расположения.
В результате удалось спасти из опасных регионов 772 предприятия, 605 из которых уже работают.
Об этом сообщил глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.
Это позволило не только сохранить упомянутые существующие рабочие места, но создать и заполнить еще 7 тысяч новых вакансий.
В результате этими предприятиями уплачено уже более 1,14 млрд грн ЕСВ.
Пока еще для 261 предприятия ищут новую локацию или способ транспортировки. А 634 предприятия, которые заявляли о желании переехать на новое место, отказались от этого из-за деоккупации территорий (напомню — месяц назад для пострадавших от оккупации открылась возможность получить финансирование на восстановление частично или полностью разрушенных в результате боевых действий производственных мощностей в рамках Государственной программы «Доступные кредиты (5-7-9%»).
10 декабря 2022 года во второй раз состоится масштабная конференция об инвестициях для частного инвестора "Жить на проценты".По промокоду FinanceGV дополнительная скидка 10%.

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По материалам:
Finance.ua
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