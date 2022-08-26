Релокация ІТ-компаний: как и куда переезжает бизнес (исследование) — Finance.ua

Релокация ІТ-компаний: как и куда переезжает бизнес (исследование) Сегодня 09:01 — Фондовый рынок

Релокация ІТ-компаний: как и куда переезжает бизнес (исследование)

Более 50% ІТ-компаний не проводили релокацию и перешли на отдаленную работу. Часть компаний частично уже вернулась к работе из офиса.

itukraine.org.ua

Среди ІТ-компаний, проводивших релокацию, преобладает релокация в пределах Украины (45%). За границу частично релоцировались 42% компаний, из них только 5% компаний с закрытием части офисов в Украине. Ни одна из опрошенных ІТ-компаний не провела полную релокацию за границу.

itukraine.org.ua

Среди опрошенных ІТ-компаний ни одна не намерена полностью сворачивать бизнес в Украине. В перспективе до конца 2022 года большинство ІТ-компаний (63%) не планируют частичную или полную релокацию. Только 14% опрошенных рассматривают частичную или полную релокацию за границу до конца года. Часть компаний (23%) планирует комбинировать релокацию за границу и в пределах Украины. То есть в совокупности 37% компаний рассматривают релокацию как возможную до конца этого года. Если ситуация в стране существенно не изменится, можно ожидать, что указанный показатель будет расти.

По данным майского исследования Ассоциации, самый большой процент релоцированных сотрудников пришелся на компании 1200+ чел. (32%), в компаниях 200-1200 чел. эта цифра составляет — 24%, в компаниях до 200 чел. — всего 14%. Основными странами релокации стали Польша, Германия, Испания, Румыния, Португалия, Болгария, Нидерланды, Турция, Чехия, Молдова, Хорватия. В то же время новые офисы планируют открыть все крупные компании (1200+ чел.) и 64% компаний 200-1200 чел. 75% компаний до 200 чел. не планируют расширяться. Среди потенциальных стран открытия офисов: Польша, Румыния, Испания, Болгария, Португалия, Хорватия и Великобритания.

Результаты опроса свидетельствуют, что ІТ-компании достаточно взвешенно подходят к вопросу релокации, анализируя и просчитывая последствия каждого варианта, а также предпочитая те страны, в которых у них уже есть офисы (43%), 22% полагаются на рекомендации юристов или налоговых консультаций, еще 22% делают выбор самостоятельно на основе оценки затрат на ведение бизнеса в стране потенциальной релокации.

Основным сдерживающим фактором для релокации, в частности, дальнейшей релокации, компании отметили невозможность выезда за границу ІТ-специалистов, желание ІТ-компаний платить налоги в Украине, нежелание большей части команды переезжать, более высокие затраты на ведение бизнеса за пределами Украины.

itukraine.org.ua

В целом, учитывая результаты опроса, процесс релокации будет продолжаться планомерно. Подавляющее большинство ІТ-компаний удовлетворено проведенной релокацией (93%). Это свидетельствует о том, что ІТ-компании успешно перестраиваются на новые условия ведения бизнеса и им удается отвечать на вызовы, возникающие в результате релокации.

Однако 53% компаний, которые уже провели релокацию, и дальше ищут варианты альтернативной дальнейшей релокации за пределы Украины для минимизации затрат.

Существенно изменить ситуацию сможет отмена военного положения и существенное улучшение ситуации в Украине (для каждой третьей компании) или хотя бы возврат к довоенному состоянию (до 24 февраля 2022) и отсутствие активных боевых действий в Украине в течение нескольких месяцев (это важно для большинства опрошенных компаний, которые уже провели релокацию). При таких условиях 80% компаний планируют возврат бизнеса в Украину.

На сегодняшний день только 7% компаний не планируют возвращаться (проводить обратную релокацию в Украину).

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