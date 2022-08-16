Количество IT-специалистов уменьшилось на 3%: рейтинг ІТ-компаний Украины — Finance.ua

Количество IT-специалистов уменьшилось на 3%: рейтинг ІТ-компаний Украины Сегодня 08:00 — Личные финансы

Количество IT-специалистов уменьшилось на 3%: рейтинг ІТ-компаний Украины

Более 60% компаний сказали, что не останавливали наем в Украине после 24 февраля. Но тот же процент компаний заявили о сокращении найма, учитывая довоенные планы, более чем на 20% в феврале-июле 2022 года. Такие данные показывает рейтинг 50 крупнейших ІТ-компаний Украины, который составил портал Dou.ua.

В этом рейтинге есть две новые компании — Room 8 Group (на 30-й строчке) и airSlate (на 32-й).

Общее количество специалистов

В январе общее количество специалистов в топ-50 впервые достигло 100 тысяч. Но в первом полугодии уменьшилось на 3%, и сегодня в 50 крупнейших компаниях Украины работает 97,6 тысячи специалистов.

Число специалистов в топ-25 компаний уменьшилось на 800 человек. Сейчас там работает 77 тысяч специалистов.

В отличие от общего количества людей, количество технических специалистов в топ-25 даже немного увеличилось — почти на 100 человек.

В общей сложности количество специалистов в пяти крупнейших ІТ-компаниях уменьшилось на 1,1 тысячи — с почти 40 тысяч в январе до 38,8 тысячи в июле.

Инфографика: Dou.ua

EPAM продолжает удерживать статус крупнейшей ІТ-компании Украины, несмотря на существенное уменьшение количества людей в январе-июле этого года. В общей сложности украинская команда EPAM уменьшилась на 1260 специалистов.

На втором месте остается Softserve — у компании тоже отрицательная динамика роста в первом полугодии (-164 специалиста). Еще в начале января Softserve анонсировали план расшириться на 3–4 тысячи работников в Украине в этом году и стремились пересечь отметку в 15 000 работников глобально.

На 3-й и 4-й ступенях GlobalLogic и Luxoft. У последней количество специалистов осталось без изменений, если сравнивать с январем 2022-го. А у GlobalLogic положительная динамика роста, хоть и незначительная (+50 человек), если сравнивать с прошлыми годами.

В компании Evoplay, занявшей пятое место рейтинга, сообщили, что динамика прироста стабильна, обычно в работе около 500 вакансий.

Активнее всего росла компания Ajax Systems — на 800 специалистов за полгода. Компания не комментирует, благодаря чему. Но, судя по официальным анонсам, весной и летом Ajax открывал новые локации как в Украине, так и за рубежом, вышел на рынок Мексики и Северной Америки.

Также активно расширились Evoplay и Genesis — на 366 и 200 специалистов соответственно.

Инфографика: Dou.ua

Релокация и открытие новых офисов

По меньшей мере 30 компаний открыли новые офисы в первом полугодии 2022 года. Среди украинских локаций новые офисы появились в Ужгороде, Хмельницком, Львове, Черновцах, Ивано-Франковске, Виннице, Тернополе.

Из зарубежных локаций самой популярной стала Польша — 15 крупнейших компаний открыли офисы в Кракове, Познани, Быдгоще, Гданьске, Лодзи, Варшаве.

Впервые авторы исследования спросили компании о закрытии физических офисов в Украине. Оказалось, что больше всего пострадал Харьков — 13 компаний закрыли там офисы. Еще 8 компаний — в Киеве. Кроме того, офисы закрыли в Одессе, Херсоне, Днепре, Сумах, Черкассах, Житомире.

Что касается релокации, то все зависит от размера компании: чем больше она, тем больше сотрудников выехали за границу. Большинство сервисных компаний в рейтинге отметили, что теряли клиентов или вынуждены были заморозить проекты.

В большинстве своем компании имеют умеренные планы по расширению во втором полугодии. Более половины компаний планирует возрасти менее чем на 200 специалистов.

Активно релоцировать специалистов компании тоже не планируют в следующие полгода.

Инфографика: Dou.ua

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