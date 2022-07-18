Какие зарплаты получают PM, HR, DevOps, Data Scientists и другие ІТ-специалисты в период войны (инфографика) — Finance.ua

Какие зарплаты получают PM, HR, DevOps, Data Scientists и другие ІТ-специалисты в период войны (инфографика) Сегодня 13:02 — Личные финансы

Какие зарплаты получают PM, HR, DevOps, Data Scientists и другие ІТ-специалисты в период войны (инфографика)

Из-за начала полномасштабной войны прекратился рост зарплат в большинстве специализаций.

Несмотря на войну, увеличилась зарплата дата-аналитиков (+$200, до $1600) и HR-специалистов (+$150, до $1350). После резкого роста во второй половине 2021 года сильно снизилась медианная зарплата Product Manager (-$700, до $2800). Как и у Data Scientists, которые росли весь 2021 год (-$530, до $2300).

Медианные зарплаты: по должностям

Руководители самого высокого уровня — Director of Engineeing, CTO, CEO — остаются одними из самых высокооплачиваемых специалистов, однако их зарплаты несколько уменьшились, если сравнивать с 2021-м. Полгода назад это было $6400, а сейчас $5625. Таким образом, System Architects, медианная зарплата которых за полгода выросла и составляет $6600, сейчас являются наиболее высокооплачиваемыми специалистами на украинском ІТ-рынке.

Несмотря на войну, зарплаты Site Reliability Engineer продолжают расти: $4700 (+$450 с декабря 2021-го, +$1700 за последний год), и уже приблизились к уровню С-level.

Специалисты по менеджменту проектов остаются одной из самых высокооплачиваемых категорий в украинском ІТ. Зарплаты квалифицированных РМ (Delivery Managers, Program Managers) приближаются к уровню С-level. Но, как и зарплаты технических специалистов С-level, зарплаты специалистов по менеджменту проектов в 2022 году несколько упали: $2800 летом 2022 против $3000 в декабре 2021 года.

Традиционно высокие зарплаты у специалистов по DBA ($3850, вернулись на уровень лета 2021), DevOps ($3500, не изменились за полгода).

Неплохо себя чувствуют Data Engineers и ML Engineers ($2800), медианные зарплаты которых выросли за последние полгода на $150 и $300 соответственно. В отличие от них, зарплаты специалистов по Data Science снизились на $530 за полгода, до $2300.

Среди других специализаций лучшая ситуация для Technical writers (+$250 за полгода, до $1750), Data Analysts (+$200, до $1600), HR-специалистов (+$150, до $1350).

Data Science

Зарплаты специалистов по DS находятся на уровне зарплат разработчиков: у джуна это $1050 (+$50 за полгода), мидла $2600 (+$100). Медианные зарплаты сеньоров даже выше зарплат разработчиков: $5200 (+$260 за полгода). В то же время тимлиды стали получать меньше на $1850 — до $4000, из-за чего снизилась и медианная зарплата в DS.

DevOps, Sysadmin, SRE, DBA, Security

Медианные зарплаты DevOps и SRE-специалистов в первой половине 2022 года превысили зарплаты разработчиков: у джунов $1200 (+$100), мидлов $2950 (+$550), сеньоров $5100 (+$100), тимлидов $530. Зарплаты DevOps и SRE-специалистов одного уровня не отличаются, но медиальная зарплата SRE выше из-за более высокой доли опытных специалистов (среди SRE 58% специалистов уровня сеньор или выше против 42% среди DevOps).

Средняя зарплата в Security снизилась за полгода (-$100, $2300), что может быть связано с большим количеством новичков в этой сфере.

Сисадмины уровня Junior и Middle могут рассчитывать на зарплату в $755–800, уровня Senior и Team Lead в $2000–2200.

Director of Engineering, CTO

В компаниях от 200 сотрудников медиана составляет $6100–6350 против $7000 в декабре 2021 года; в компаниях от 50 до 200 сотрудников падение с $6000 до $5650, у более мелких — с $6000 до $5000.

Наибольшие изменения претерпели зарплаты СТО: если в декабре 2021 года они составляли $6100, то сейчас только $5000. Медианная зарплата Director of Engineering уменьшилась с $6500 полгода назад до $6125.

HR

Медианная зарплата HR выросла за полгода на $150 до $1350. Существенно больше стали получать опытные специалисты: HR Director (+$300 до $3000), специалисты уровня Senior (+$200, до $2000). Продолжают расти и зарплаты специалистов среднего звена: People partner/Happiness manager (+$300, до $1500), HR Manager (+$175, до $1300), Recruiter (+$107, до $1145). Единственное направление, где есть падение — Talent Acquisition Manager (-$150, до $1950).

Project Management

Медианные зарплаты специалистов по менеджменту проектов в основном остались на уровне декабря 2021 года. Несколько уменьшились они у Program Managers (-$200, до $4500). Значительное падение зарплат Product Managers (-$700, до $2800).

Business, System, Data Analyst

Зарплаты аналитиков за последние полгода тоже почти не изменились. Исключение составляют дата-аналитики, у которых компенсации продолжают постепенно расти (+$200, до $1600) и системные аналитики, медианная зарплата которых заметно снизилась (-$1000, до $1500).

Designer

Медианная зарплата Product designer продолжает расти: +$150 — до $3000. В отличие от второй половины 2021 года, когда больше выросли зарплаты мидлов, в 2022 году они повысились у тимлидов (+$750, до $4250).

Медианная зарплата UI/UX-дизайнеров тоже выросла (+$200, до $1500) — в первую очередь у джунов (+$100 до $800) и мидлов (+$200 до $1500). Зарплаты более квалифицированных специалистов повысились во второй половине 2021 года, в 2022 они почти не изменились.

Marketing

Специалисты по маркетингу ощутили последствия полномасштабной войны: 8% из них потеряли работу, 6% ищут сейчас новую — это выше, чем в среднем по специализациям. Еще 17% отмечают уменьшение количества работы/проектов.

Больше всего в первой половине 2022 года упали медианные зарплаты руководителей: СМО (-$675, до $2500), уровень Head (-$375, до $3000) и Team Lead (-$300, до $2000).

Для других специалистов по маркетингу мы не зафиксировали столь ощутимого падения зарплат. Для некоторых специализаций медиа зарплата даже несколько выросла: Marketing Manager (+$190, до $1340), Employer Brand Manager (+$125, до $1375).

Customer Success, Sales Manager, Support

Несколько уменьшилась медиальная зарплата специалистов по Customer Success: с $1390 до $1200. У специалистов по продажам и поддержке она практически не изменилась.

Среди специалистов по продажам и специалистов поддержки с началом войны потеряли работу менее оплачиваемые специалисты (медианная зарплата $700 и $642 соответственно), а продолжают работать более оплачиваемые (медианная зарплата $1500 и $1100).

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