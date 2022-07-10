ІТ — единственная сфера, которая показала рост во время войны — Федоров Сегодня 15:12 — Казна и Политика

ІТ — единственная сфера, которая показала рост во время войны — Федоров

IT-сфера — единственная сфера, которая показала рост во время войны, а встраивание технологий во все сферы сможет сделать Украину привлекательной для инвестиций и развития бизнеса.

Об этом на конференции от Forbes о возможностях для бизнеса в Украине сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

У нас продолжает развиваться во время войны ІТ-сфера. Это единственная сфера, если сравнивать с прошлым годом, показавшая рост. Если это проанализировать, я вижу Украину самой свободной страной в мире с самым инновационным развитием в сфере технологий. Потому что это наша сильная сторона. Пока мы не только единственная европейская страна, которая борется за свою свободу. Сейчас мы молодая страна и можем принимать те решения, которые уже не могут принимать другие страны, более консервативные и живущие по определенным правилам. То есть нам нужно делать то, что делали когда-то те страны, когда не были такими богатыми. — Михаил Федоров

Он уверен, что следует встраивать технологии во все сферы государства, что сделает их более эффективными, удобными и быстрыми, что создаст наилучшие условия для развития и отдельно людей, и бизнеса, и привлекать инвестиции.

«Кроме того, это снизит расходы на государство, которые занимают большой процент ВВП нашей страны. Это путь к созданию оптимального государства, которое может делать уровень развития ВВП в 5-7-10%, а именно такой должен быть уровень развития, чтобы быстро догнать европейские страны и расти дальше. Я уже не говорю, что нам нужно вернуться к уровню ВВП, который был в прошлом году», — сообщил министр.

УНН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.