Программа релокации: за год Большой войны «переехали» 800 компаний — Finance.ua
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Программа релокации: за год Большой войны «переехали» 800 компаний

Фондовый рынок
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Программа релокации: за год Большой войны «переехали» 800 компаний
Программа релокации: за год Большой войны «переехали» 800 компаний
За год полномасштабной российско-украинской войны по программе релокации 800 предприятий было перемещено в более безопасные регионы, из которых более 600 возобновили работу.
Об этом рассказала заместитель министерства экономики Татьяна Бережная, сообщает пресс-служба Министерства экономики.
«С начала войны 800 предприятий было релоцировано из опасных регионов при поддержке государства. На сегодняшний день 623 предприятия уже работают на новом месте. Для еще 239 осуществляется поиск подходящей локации или способа транспортировки», — рассказала Бережная.
Замминистра также отметила, что более 650 предприятий, которые планировали релоцировать свои мощности, отказались от перемещения через деоккупацию территорий, на которых они расположены.
Некоторые предприятия возвращаются на свои предыдущие места работы благодаря улучшению там ситуации безопасности. Речь идет о бизнесе из Харьковщины, Сумщины и Черниговщины — таких компаний уже 44.
Больше всего предприятий релоцировались во Львовскую (24%), Закарпатскую (14,5%), Черновицкую (9,8%), Ивано-Франковскую (8,3%), Хмельницкую (7,3%), Тернопольскую (6,3%) области.
Программа релокации продолжает действовать, отмечает Бережная, хотя количество запросов значительно уменьшилось по сравнению с мартом-апрелем прошлого года, когда количество заявок достигло тысячи.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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