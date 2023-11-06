В среднем 20 тыс. долларов: релоцирующемуся бизнесу предлагают финансовую помощь — Мининтеграции Сегодня 12:00 — Казна и Политика

В среднем 20 тыс. долларов: релоцирующемуся бизнесу предлагают финансовую помощь — Мининтеграции

Международная гуманитарная организация Mercy Corps совместно с нашим партнером ГО «Вест Юкрейн Диджитал» начинает программу поддержки экономической устойчивости Украины, которая поможет восстановить и/или расширить малый и средний бизнес, пострадавший в результате войны.

Об этом сообщает Мининтеграции.

Приоритет предоставляется тем бизнесам, которые релоцировались или находятся в процессе релокации в Киевскую, Ивано-Франковскую, Львовскую и Тернопольскую области и требуют средств для возобновления или расширения своей деятельности на новом месте.

Программа поможет бизнесу адаптироваться к изменяющимся условиям и создать или сохранить рабочие места для пострадавшего в результате боевых действий населения и внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

Средний размер финансовой помощи составляет 20 000 долларов США в гривневом эквиваленте по актуальному курсу НБУ, который предоставляется на приобретение основных средств. Получатель должен осуществить учет, полный расчет и оплату всех налогов в соответствии с действующим законодательством Украины.

Условия участия в программе:

официальная регистрация и отсутствие юридических и правовых препятствий для предпринимательской деятельности согласно требованиям законодательства;

создание или сохранение минимум трех рабочих мест для ВПЛ или пострадавшего населения;

инвестиция собственных средств на восстановление или расширение бизнес-деятельности в сумме до 50% от суммы финансовой помощи.

Отбор участников будет производиться на конкурсной основе согласно следующим критериям:

четкая аргументация необходимости предоставления финансовой помощи;

соответствие бизнес-идеи условиям и целям программы поддержки;

жизнеспособность бизнес-идеи, предполагающая увеличение прибыли в результате внедрения;

реалистичность бизнес-плана и понимание его реализации;

опыт ведения бизнеса;

отсутствие замечаний к деловой репутации заявителя.

Детали по ссылке.

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