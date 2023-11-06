В среднем 20 тыс. долларов: релоцирующемуся бизнесу предлагают финансовую помощь — Мининтеграции
Международная гуманитарная организация Mercy Corps совместно с нашим партнером ГО «Вест Юкрейн Диджитал» начинает программу поддержки экономической устойчивости Украины, которая поможет восстановить и/или расширить малый и средний бизнес, пострадавший в результате войны.
Об этом сообщает Мининтеграции.
Приоритет предоставляется тем бизнесам, которые релоцировались или находятся в процессе релокации в Киевскую, Ивано-Франковскую, Львовскую и Тернопольскую области и требуют средств для возобновления или расширения своей деятельности на новом месте.
Программа поможет бизнесу адаптироваться к изменяющимся условиям и создать или сохранить рабочие места для пострадавшего в результате боевых действий населения и внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).
Средний размер финансовой помощи составляет 20 000 долларов США в гривневом эквиваленте по актуальному курсу НБУ, который предоставляется на приобретение основных средств. Получатель должен осуществить учет, полный расчет и оплату всех налогов в соответствии с действующим законодательством Украины.
Условия участия в программе:
- официальная регистрация и отсутствие юридических и правовых препятствий для предпринимательской деятельности согласно требованиям законодательства;
- создание или сохранение минимум трех рабочих мест для ВПЛ или пострадавшего населения;
- инвестиция собственных средств на восстановление или расширение бизнес-деятельности в сумме до 50% от суммы финансовой помощи.
Отбор участников будет производиться на конкурсной основе согласно следующим критериям:
- четкая аргументация необходимости предоставления финансовой помощи;
- соответствие бизнес-идеи условиям и целям программы поддержки;
- жизнеспособность бизнес-идеи, предполагающая увеличение прибыли в результате внедрения;
- реалистичность бизнес-плана и понимание его реализации;
- опыт ведения бизнеса;
- отсутствие замечаний к деловой репутации заявителя.
- Детали по ссылке.
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