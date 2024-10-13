Креативная индустрия в условиях перемен: чего ожидают специалисты от работодателей — Finance.ua

Креативная индустрия в условиях перемен: чего ожидают специалисты от работодателей Сегодня 14:10

Креативная индустрия в условиях перемен: чего ожидают специалисты от работодателей

Сфера креатива всегда была динамичной и непредсказуемой, а полномасштабное вторжение добавило новых вызовов. Сотрудники креативной индустрии сталкиваются с изменением спроса на услуги, кризисом на рынке труда и растущей конкуренцией со стороны иностранных рынков.

Об этом свидетельствует исследование агентства коммуникаций «ВАРТО» в сотрудничестве с Gradus Research, Всеукраинской рекламной коалицией и Happy Monday.

Как отмечает Наталья Холод, СЕО агентства «ВАРТО», существует разрыв между ожиданиями работодателей и кандидатов.

«Сейчас много разговоров о кадровом голоде в отрасли, однако на практике видим, что вопрос глубже, чем количественная нехватка людей, также есть вопросы в качестве и настроениях специалистов. Мы видим, что есть разрыв между ожиданием работодателей и кандидатов», — сказала она.

Цель исследования — понять ожидания специалистов от компаний, в которых они работают.

Гибридная работа — новая философия

Исследование показало, что 61% мужчин и 56% женщин предпочитают гибридный формат работы.

Офис становится местом для коллабораций и обсуждений, тогда как удаленная работа — для сосредоточения и выполнения сложных задач.

Это становится стилем работы, позволяющим держать ритм, менять фокус и находить новые идеи на стыке разных сред.

Карьерное смещение: больше драйва, меньше шаблонов

68% опрошенных готовы менять работу не ради статуса, а ради новых проектов, где их идеи будут услышаны.

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Фраза «реализовать собственные идеи» — это о смелых проектах, которые вдохновляют и дают ощущение подлинного влияния на результат.

И еще почти половина респондентов (48%) хотят команду, где будет пространство для самореализации.

Выбор на основе ценностей: когда ищешь не просто работу, а свою компанию

65% респондентов отметили, что выбирают компании, чьи ценности совпадают с их собственными.

Для них важно, чтобы бизнес поддерживал социальные проекты, имел развитую внутреннюю культуру и реагировал экологически на события вокруг.

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Креативщики ищут не просто крутые бренды, а искренних единомышленников.

Ценности vs проекты: что важнее

63% участников исследования предпочитают компании с близкими ценностями, а не только интересные проекты.

Даже крутые проекты (59%) не имеют такого значения, если компания не резонирует с мировоззрением своих работников.

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Четкая позиция бренда как работодателя, культура открытости и общие убеждения — вот настоящий магнит для креативщиков.

Фрилансеры и inhouse: кто на самом деле выбирает изменения

69% фрилансеров постоянно ищут новые возможности и проекты, тогда как только 31% штатных работников стремятся к изменениям.

Фрилансеры ориентированы на свободу и разнообразие задач, в то время как inhouse-специалисты больше ценят стабильность.

Результаты исследования показывают трансформацию креативной индустрии в Украине, где гибкость, свобода самовыражения и общие ценности становятся определяющими факторами для специалистов при выборе работодателя.

Справка Finance.ua:

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