Креативная индустрия в условиях перемен: чего ожидают специалисты от работодателей — Finance.ua

Креативная индустрия в условиях перемен: чего ожидают специалисты от работодателей
Сфера креатива всегда была динамичной и непредсказуемой, а полномасштабное вторжение добавило новых вызовов. Сотрудники креативной индустрии сталкиваются с изменением спроса на услуги, кризисом на рынке труда и растущей конкуренцией со стороны иностранных рынков.
Об этом свидетельствует исследование агентства коммуникаций «ВАРТО» в сотрудничестве с Gradus Research, Всеукраинской рекламной коалицией и Happy Monday.
Как отмечает Наталья Холод, СЕО агентства «ВАРТО», существует разрыв между ожиданиями работодателей и кандидатов.
Читайте также
«Сейчас много разговоров о кадровом голоде в отрасли, однако на практике видим, что вопрос глубже, чем количественная нехватка людей, также есть вопросы в качестве и настроениях специалистов. Мы видим, что есть разрыв между ожиданием работодателей и кандидатов», — сказала она.
Цель исследования — понять ожидания специалистов от компаний, в которых они работают.
Гибридная работа — новая философия
Исследование показало, что 61% мужчин и 56% женщин предпочитают гибридный формат работы.
Читайте также
Офис становится местом для коллабораций и обсуждений, тогда как удаленная работа — для сосредоточения и выполнения сложных задач.
Это становится стилем работы, позволяющим держать ритм, менять фокус и находить новые идеи на стыке разных сред.
Карьерное смещение: больше драйва, меньше шаблонов
68% опрошенных готовы менять работу не ради статуса, а ради новых проектов, где их идеи будут услышаны.
Фраза «реализовать собственные идеи» — это о смелых проектах, которые вдохновляют и дают ощущение подлинного влияния на результат.
И еще почти половина респондентов (48%) хотят команду, где будет пространство для самореализации.
Выбор на основе ценностей: когда ищешь не просто работу, а свою компанию
65% респондентов отметили, что выбирают компании, чьи ценности совпадают с их собственными.
Кредит до зарплаты 👛
Для них важно, чтобы бизнес поддерживал социальные проекты, имел развитую внутреннюю культуру и реагировал экологически на события вокруг.
Читайте также
Креативщики ищут не просто крутые бренды, а искренних единомышленников.
Ценности vs проекты: что важнее
63% участников исследования предпочитают компании с близкими ценностями, а не только интересные проекты.
Даже крутые проекты (59%) не имеют такого значения, если компания не резонирует с мировоззрением своих работников.
Четкая позиция бренда как работодателя, культура открытости и общие убеждения — вот настоящий магнит для креативщиков.
Фрилансеры и inhouse: кто на самом деле выбирает изменения
69% фрилансеров постоянно ищут новые возможности и проекты, тогда как только 31% штатных работников стремятся к изменениям.
Фрилансеры ориентированы на свободу и разнообразие задач, в то время как inhouse-специалисты больше ценят стабильность.
Результаты исследования показывают трансформацию креативной индустрии в Украине, где гибкость, свобода самовыражения и общие ценности становятся определяющими факторами для специалистов при выборе работодателя.
Справка Finance.ua:
- Нидерланды возглавили рейтинг стран с лучшим балансом между временем работы и сном;
- даже опытных сотрудников могут уволить по непредсказуемым обстоятельствам. Однако часто причины связаны с поведением работника или отношением к работе. ТОП-7 причин, по которым могут уволить с работы.
Поделиться новостью