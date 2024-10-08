Украинские стартапы обеспечивают лучшее соотношение цены и качества, чем в США — исследование Сегодня 21:02 — Личные финансы

Украинские стартапы обеспечивают лучшее соотношение цены и качества, чем в США — исследование

В отчете, который подготовила компания Civitta в партнерстве с u. ventures отмечается, что, несмотря на трудности, украинская стартап-экосистема демонстрирует стабильный и стремительный рост за последние 10 лет. С 2013 по 2023 год вклад ІТ в ВВП вырос в 5,7 раза.

В исследовании упоминаются украинские стартапы, достигшие статуса единорога, такие как Grammarly, GitLab, Creatio. По меньшей мере, 10 стартапов приближаются к этому статусу.

Отмечается, что, несмотря на негативное влияние войны, украинская технологическая отрасль быстро адаптируется к новым условиям и видит возможности для развития и создания новых рабочих мест. В частности, Украина стала ведущим мировым хабом по разработке решений в сфере DefTech.

«В целом украинский ІТ-сектор продолжает играть решающую роль в развитии экономики страны и занимает второе место в рейтинге привлекательности для ІТ-аутсорсинга в Центральной и Восточной Европе и 7-е место в мире по уровню ІТ-конкурентоспособности. Кроме того, украинская экосистема входит в топ-50 в мире и демонстрирует положительную динамику уже второй год», — пишут авторы исследования.

Данные и инфографика Civitta

В отчете утверждается, что украинские стартапы обеспечивают лучшее соотношение цены и качества, чем в США, где оценка украинских стартапов в среднем в шесть раз ниже. Украинские стартапы генерируют в пять раз больше дохода на каждый вложенный доллар по сравнению с американскими, несмотря на то, что американские стартапы получают гораздо более высокие оценки.

Вместе с тем в Украине существуют пробелы в правовой защите инвесторов и прав интеллектуальной собственности, а также не хватает финансирования для стартапов. «Низкий уровень инвестиций в R&D сдерживает развитие украинской стартап-экосистемы и подрывает технологическую конкурентоспособность стартапов. На ранних стадиях развития они в большинстве своем финансируются за счет венчурных фондов и грантовых программ», — считают аналитики Civitta.

Они также говорят, что учредителям стартапов часто не хватает знаний в сфере бизнес-образования, что приводит к пробелам в управлении, продажах и маркетинге.

Данные и инфографика Civitta

«Украина теряет лучшие таланты. В то же время она недостаточно привлекательна для специалистов из других стран. В частности, в рейтинге Fragile State Index 2024 Украина занимает 7 место в мире по показателям „Human flight“ и „Brain drain“», — отмечается в исследовании.

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В нем утверждается, что стартап-экосистема Украины переходит от фазы поздней активации к фазе глобализации. Для достижения наивысшего уровня Украина должна иметь более 1000 опытных и профессиональных стартапов, которые будут генерировать доход более $100 млн.

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