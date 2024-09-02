В июле объем ІТ-экспорта из Украины вырос более чем на 6% по сравнению с июнем — Finance.ua

В июле объем ІТ-экспорта из Украины вырос более чем на 6% по сравнению с июнем Сегодня 11:32 — Казна и Политика

В июле объем ІТ-экспорта из Украины вырос более чем на 6% по сравнению с июнем

В июле объем ІТ-экспорта из Украины составил $545 миллионов. Это на $33 млн (или на 6,45%) больше, чем в июне. В то же время в июле прошлого года показатель украинского ІТ-экспорта был больше — $559 млн.

Об этом сообщает DOU со ссылкой на данные Национального банка.

График: DOU

В июле экспорт вырос на 6% по сравнению с июнем ($512 млн), однако все равно был на 2,5% меньше июля прошлого года.

За семь месяцев 2024 года экспорт ІТ-услуг составил $3,75 млрд, что на 5% меньше показателя семи месяцев 2023 года ($3,94 млрд).

Среди самых важных тенденций:

в январе и июне были самые низкие объемы ІТ-экспорта за весь период полномасштабного вторжения;

второй квартал показал лучший результат, чем первый, но на то есть причина;

ежемесячные показатели держатся на уровне $500+ млн;

почти 38% выручки поступило от США.

Улучшить динамику экспорта можно, в частности, благодаря укреплению рынка труда и дальнейшей модернизации механизмов бронирования. Это позволит повысить прогнозируемость ведения бизнеса, обеспечить стабильную и прозрачную занятость в секторе. Усовершенствование механизма бронирования, учитывающего различные аспекты, в том числе и экономический критерий, имеет потенциал усилить поступление налогов и сборов в государственный бюджет, что критически необходимо сейчас для финансирования Сил обороны", — отмечает Степан Веселовский, CEO Львовского ІТ Кластера.

Инфографика: Львовский ИТ Кластер

Доля ІТ-услуг в структуре всего экспорта услуг в июле 2024 года составила 38,7%. Это на 2,1% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году. Тогда доля компьютерных услуг составляла 40,8% от экспорта всех услуг. В то же время это на 1,4% больше по сравнению с июнем этого года.

Напомним, украинские ІТ-компании теряют в результате немалую часть своего дохода. Речь идет о 2 млрд грн ежемесячно.

Искать работу в ІТ сейчас сложно на 8 из 10, свидетельствуют результаты опроса Djinni. Ожидается, что чем длиннее поиск работы, тем хуже впечатление от рынка труда. Средняя оценка среди тех, кто уже полгода без работы — 9,32. Те же опрошенные, которые имеют работу, считают, что найти следующую проще. Но не очень просто, их средняя оценка 7 из 10.

Dou По материалам:

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