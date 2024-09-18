За два года ІТ-сектор Украины уплатил 68 млрд грн налогов (инфографика) — Finance.ua

За два года ІТ-сектор Украины уплатил 68 млрд грн налогов (инфографика) Сегодня 16:04 — Казна и Политика

За два года ІТ-сектор Украины уплатил 68 млрд грн налогов (инфографика), freepik

Украинский ІТ-сектор за два года полномасштабной войны уплатил 68 млрд грн налогов в государственный бюджет. 38,8 млрд грн донатов получила украинская армия от IT-компаний и сотрудников.

Об этом свидетельствует исследование Ассоциации IT Ukraine и Mind, сообщил в Facebook министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

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«ІТ остается одной из главных отраслей экономики страны, а вклад украинских технологических компаний в развитие страны колоссальный», — написал Федоров.

По его словам, IT-специалисты создают инновационные defense tech-продукты — дроны, роботов, РЭБ, а также гражданские сервисы, которые используют во всем мире, из-за чего наибольшую долю экспорта в Украину составляет именно ІТ-сектор.

Федоров отметил, что украинские компании кроме уплаты налогов также донатят.

Ключевые показатели ІТ-сектора за два года

За два года полномасштабной войны в госбюджет уплачено 68,1 млрд грн налогов.

Инфографика: itukraine.org.ua

IT-отрасль оказалась достаточно устойчивой к потрясениям войны, смогла адаптироваться и удержать сотрудников и клиентов. Это позволило не только сохранить рабочие места, отчисления в бюджет, но и стать одним из ключевых факторов поддержки украинской армии.

Инфографика: itukraine.org.ua

Результаты исследования «Где IT на Войне» демонстрируют весомый вклад украинского ІТ-сектора в сопротивление полномасштабной агрессии россии. Ради победы Украины ежедневно прилагают усилия сотни тысяч специалистов: они собирают средства и дроны, поддерживают социальные проекты и ветеранов, создают программы помощи пострадавшим от агрессии и технологии, которые помогают уничтожать врага.

Инфографика: itukraine.org.ua

За 2 года полномасштабной войны ІТ-индустрия задонатила на победу Украины около 39 млрд грн. По данным опрошенных ІТ-компаний, динамика объема донатов в 2023 году по сравнению с 2022 не снизилась.

Инфографика: itukraine.org.ua

Специалисты из ІТ разрабатывают передовые технологии, такие как беспилотные авиационные комплексы, системы идентификации и поражения вражеских целей, решения для радиоэлектронной борьбы и многое другое. Кроме того, ІТ-компании объединились в скоординированной кибервойне против агрессора, защищая критическую инфраструктуру и противодействуя атакам хакеров.

Инфографика: itukraine.org.ua

Напомним, в августе компании опубликовали на сайте jobs.dou.ua рекордное количество вакансий с начала полномасштабного вторжения. Возросло количество удаленных позиций.

В 2024 году около 40% украинских специалистов IT-сферы повысилась заработная плата как внутри страны, так и за рубежом. У некоторых специалистов ежемесячные выплаты за последние полгода выросли на 300 долларов.

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