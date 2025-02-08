Каким будет курс доллара в феврале: прогноз эксперта — Finance.ua

Каким будет курс доллара в феврале: прогноз эксперта Сегодня 08:15 — Валюта

Каким будет курс доллара в феврале: прогноз эксперта, Фото: freepik

В январе 2025 года курс гривны к доллару демонстрировал колебания. К середине месяца официальный курс достиг рекорда — 42,28 грн/долл., а на наличном рынке показатели превысили 43 грн/долл. Однако в конце января гривна стала укрепляться и официальный курс опустился до 41,82 грн/долл.

Экономический эксперт Даниил Монин рассказал , чего ожидать от курса доллара в феврале.

Что влияет на курс гривны

По словам эксперта, необычная динамика в январе связана с изменением политики регулятора по курсообразованию.

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После инаугурации Дональда Трампа 20 января НБУ принял решение о курсовых показателях с учетом текущего соотношения пары евро-доллар.

Это привело к укреплению гривны: в обменниках за почти три недели американская валюта в продаже подешевела более чем на 1 грн. Такие колебания подтвердили переход НБУ на курсообразование от корзины валют.

«С приходом Трампа мы видим, что курс евро к доллару укрепился с 1,015 до 1,04−1,05. Поэтому НБУ укрепил гривну ниже отметки 42 грн/долл.», — констатировал Даниил Монин.

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Он отметил, что пока нельзя спрогнозировать, будет ли НБУ придерживаться такой же политики управления в ближайшем будущем.

По его мнению, если евро к доллару стабилизируется на уровне 1,05, мы увидим стабильный курс около 42 грн/долл. в феврале.

Стоит ли менять гривны на доллары

Выходит, в случае ослабления европейской валюты к американской возможно удорожание доллара в Украине. И наоборот, укрепление приведет к приостановке девальвации гривны.

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Украинцам не рекомендуют бежать в обменники для закупки иностранных купюр, поскольку в ближайшее время показатели курса, с высокой вероятностью, могут упасть.

Справка Finance.ua:

председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев не прогнозирует резких скачков курса гривны в 2025 году;

по данным инвесткомпании ICU, Нацбанк снизил объем интервенций на прошлой неделе на 23% до $582 млн, что является наименьшим объемом с середины ноября. НБУ воспользовался снижением дисбалансов на валютном рынке и меньшей активностью торгов, чтобы укрепить курс гривны еще больше;

как свидетельствует Инфляционный отчет Национального банка, высокий уровень международных резервов вместе со значительными объемами международной помощи позволяют поддерживать устойчивость валютного рынка в условиях режима управляемой гибкости обменного курса, что согласуется с достижением инфляционной цели 5% на горизонте политики.

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