Банкиры ожидают снятия ограничений на операции с валютой — Finance.ua

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Банкиры ожидают снятия ограничений на операции с валютой

Валюта
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Банкиры ожидают снятия ограничений на операции с валютой
Банкиры ожидают снятия ограничений на операции с валютой
Сегодня украинцы ежемесячно покупают валюты более чем на $1 млрд, что оказывает давление на гривну.
Ограничения на валютные операции выполняют стабилизирующую роль для рынка, но впоследствии их могут постепенно отменить при стабилизации безопасности и экономической ситуации, увеличении притока валюты от экспорта и инвестиций.
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Об этом журналистам издания «Обозреватель» рассказали опрошенные финансисты.
«Наличие ограничений помогает сдерживать спекуляции, снижать давление на валютный рынок и волатильность курса национальной валюты. Ажиотаж населения — наиболее нерегулируемый и неуправляемый риск для валютной и курсовой стабильности», — объяснили стабилизирующую роль ограничений для валютного рынка аналитики КИТ Group, одного из крупнейших операторов украинского рынке обмена валют.

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Представители банковского сектора подтвердили, что сейчас существует усиливающийся спрос на валюту со стороны населения, что создает определенное давление на стабильность курса национальной валюты.
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«В течение последних 4 месяцев прошлого года чистая покупка населением валюты стабильно превышает $1 млрд в месяц. А за 2024 год украинцы приобрели на $12,2 млрд больше, чем продали», — отмечает «Обозреватель» в своем обзоре. Однако отмечает, что целью ограничений на валютные операции для населения и бизнес-субъектов не является их запрет. Это лишь часть инструментария Национального банка для обеспечения стабильности курса и контролируемого обменного курса на межбанковском и наличном рынке.
И даже большие объемы покупки валюты населением не пугают: формируя «частные золотовалютные резервы», украинцы не направляют эти средства на покупку товаров и услуг, что является дополнительным фактором сдерживания инфляции. Пока среди украинцев доминируют девальвационные ожидания, эксперты не советуют ждать валютной либерализации, потому что она может лишь навредить валютной и экономической стабильности.
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В то же время окончание войны, контролируемая инфляция, рост экономики и экспорта могут стать сигналом к ​​валютной либерализации.
Впрочем, эксперты предупреждают, что вместо ограничений на валютные операции, которые могут быть отменены, украинцам следует готовиться к их более внимательному мониторингу со стороны банков и государства.
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По материалам:
УНН
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