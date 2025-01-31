Что будет с долларом и евро в Украине — мнение эксперта Сегодня 21:03 — Валюта

Что будет с долларом и евро в Украине — мнение эксперта

Федеральная резервная система США в среду оставила процентные ставки заимствований без изменений (4,25−4,5%). Причиной такого решения стали неопределенность инфляции и экономических условий, которые будут сформированы после прихода в Белый дом нового президента.

Как это решение отразится на украинском валютном рынке, рассказал аналитик Алексей Козырев, пишет minfin.com.ua

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В любом случае, сохранится волатильность по паре евро/доллар как после решений ФРС, так и во время объявления решений ЕЦБ по процентным ставкам.

Если ЕЦБ не будет «подрывать» рынки радикальными решениями, то, скорее всего, мы будем наблюдать ралли по паре евро/доллар в пределах до 1 американского цента на евро (то есть до 42 копеек на евро в Украине).

Особенно активно будут «скакать» котировки пары евро/доллар в тот период, когда будут звучать комментарии главы ЕЦБ Кристин Лагард относительно ставок и видения перспектив европейской экономики в ближайшее время. Именно эти месседжи рынка будут главными провокаторами для инвесторов в этот четверг.

«Зажатый» ограничениями Нацбанка и его полным доминированием как продавца доллара на торгах украинский валютный межбанк будет готов «двигаться» в желаемом для НБУ направлении.

Учитывая значительный рост цен, что во многом связано и с девальвацией гривны в конце 2024 года, Нацбанк сейчас не может разрешить их новый взлет на повышенных девальвационных ожиданиях бизнеса. А так оно и получится за счет того, что бизнес будет закладывать в свои расчеты все максимально возможные высокие уровни котировок евро и доллара на межбанке, учитывая ралли пары евро/доллар 29 и 30 января на международных рынках.

Своими интервенциями, их объемами, частотой выхода с продажами доллара и ценниками этих продаж Нацбанк будет сглаживать скачки курса доллара по отношению к гривне 29−31 января, чем будет косвенно влиять и на курс евро по отношению к гривне через пересчет пар евро/доллар и доллар/гривна.

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Наличный рынок

Курс покупки и продажи наличного доллара в банках будет находиться в пределах коридора от 41,70 до 42,50 грн, а в обменниках финкомпаний — в пределах от 41,80 до 42,45 грн.

А курс наличного евро в банках будет находиться в коридоре купли и продажи от 43,40 до 44,65 грн. В обменниках финкомпаний этот коридор будет находиться в пределах от 43,50 до 44,55 грн.

Как обычно, период повышенной турбулентности на внешних рынках приведет к увеличению волатильности евро и на нашем рынке с широким разбросом котировок. Это позволит активно зарабатывать отдельным игрокам как на межбанковском рынке, так и на наличном.

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