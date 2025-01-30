Гривна может девальвировать до 47 грн/$ - мнение банкира — Finance.ua
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Гривна может девальвировать до 47 грн/$ - мнение банкира

Валюта
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Гривна может девальвировать до 47 грн/$ - мнение банкира
Гривна может девальвировать до 47 грн/$ - мнение банкира, freepik
Гривна может девальвировать до 47 грн/$.
О таком сценарии рассказал начальник управления казначейства Сенс Банка Александр Куцовский во время круглого стола, проведенного «Финансовым клубом».

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«Курс доллар/гривна будет в пределах заявленной Нацбанком управляемой гибкости. И опираясь на рост курса, при прочих равных условиях, которые мы имели в 2024 году и которые будут в 2025-м, рост курса на 10%, мы можем ожидать курс на уровне 46−47 грн/$ в конце года», — пояснил Александр Куцовский.
Это лишь незначительно выше ожиданий правительства.
«Учитывая, что в бюджете заложен курс 45 грн/$, думаю, мой прогноз примерно соответствует действительности», — подчеркнул Александр Куцовский.
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«Международная помощь должна составить в этом году $38,4 млрд, из которых 30 млрд евро — это помощь Европы, где-то $31−32 млрд. Учитывая, что Украина получила $42 млрд в предыдущем году, объем интервенций НБУ составил $35 млрд, плюс Украина привлекла через внутренние долларовые и евро облигации около $3 млрд, то этого должно полностью хватить на интервенции в 2025 году для сохранения курсовой стабильности, не уменьшая валютных резервов», — отметил он.
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Напомним, ранее банкиры объяснили причины стремительной девальвации гривны в конце 2024 года, когда ее официальный обменный курс впервые превысил 42 грн/$, а также в начале января 2025-го. Государственное казначейство направило в систему около 300 млрд грн дополнительных средств. Бюджет осуществил финансирование госучреждений ближе к концу года, и они пытались использовать эти средства в этот период. Часть этих денег перешла на денежный рынок.
По материалам:
Фінансовий клуб
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