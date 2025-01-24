В НБУ рассказали, целесообразно ли было вводить режим управляемой гибкости — Finance.ua

В НБУ рассказали, целесообразно ли было вводить режим управляемой гибкости Сегодня 09:02 — Валюта

В НБУ рассказали, целесообразно ли было вводить режим управляемой гибкости

В октябре 2023 года Национальный банк Украины перешел от фиксированного курса в режим управляемой гибкости. В течение 2024 года выросли объемы валютных интервенций, что поставило под вопрос целесообразность такого перехода. Это решение было сознательным и взвешенным, поскольку важно было избежать накопления экономических дисбалансов.

Об этом заявил заместитель главы НБУ Юрий Гелетий, пишет 24 Канал.

«Для нас чрезвычайно важно, чтобы валютный курс выполнял роль поглотителя шоков, а не их генератора. Как уже отмечалось, после перехода к гибкому курсу мы увидели ряд положительных результатов. Прежде всего это улучшение глубины функционирования рынка, то есть ситуация, когда операции на валютном рынке проходят между банками без участия Национального банка», — отметил Гелетий.

Он также рассказал, как сократился разрыв между наличным и официальным курсом:

в 2022 году он превышал 20%;

в первом полугодии 2023 составил более 10%;

непосредственно перед введением управляемой гибкости снизился до уровня более 5%.

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Глава НБУ Андрей Пышный добавил, что на валютный рынок должна была вернуться рыночная конъюнктура, то есть баланс между спросом и предложением. Именно с этой целью Национальный банк отказался от фиксированного курса и ввел режим управляемой гибкости.

«Несмотря на то, что сохраняется значительный структурный дефицит частного сектора, который мы соответствующим образом компенсируем, Наше присутствие обеспечивает устойчивость валютного рынка, соответствующим образом срезая чрезмерные колебания. Но, как мы видим, движение курса происходит в обе стороны», — пояснил Пышный.

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Напомним, НБУ потратил на интервенции на межбанковском валютном рынке в декабре 2024 года 5,3 млрд долларов. Это объясняется значительным объемом международной помощи.

Телеканал 24 По материалам:

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