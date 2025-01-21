Украинцы увеличили спрос на валюту: сколько купили с начала года — Finance.ua

Украинцы увеличили спрос на валюту: сколько купили с начала года Сегодня 13:06 — Валюта

Украинцы увеличили спрос на валюту: сколько купили с начала года

С начала года население выкупило более 930 млн долларов наличной и безналичной иностранной валюты.

Об этом сообщил бывший глава Совета Национального банка Богдан Данилишин на своей странице в Facebook.

«За 20 дней января НБУ провел чистых валютных интервенций на сумму $2,5 млрд. Каждую неделю из валютных резервов страны тратится более $1 млрд на поддержку гривны. В 2024 году НБУ потратил на поддержку гривны $34,8 млрд (+22% по сравнению с 2023 годом)», — отметил он.

Данилишин также указал, что девальвация гривны в годовом исчислении составляет 11,4% (январь к январю). Однако ни значительные валютные интервенции НБУ, ни девальвация гривны не снижают спрос на валюту.

«Основную часть ажиотажного спроса на иностранную валюту формирует население. За 20 дней января население выкупило более $930 млн наличной и безналичной валюты (нетто), что составляет 39% всех интервенций НБУ. В 2024 году покупка валюты населением составляла 35% валютных интервенций, в 2023 году — 17%, а в В 2022 году — всего 4%. В 2024 году население нарастило покупку иностранной валюты в 3 раза по сравнению с 2023 годом. Это свидетельствует о значительном росте валютного спроса среди населения», — подчеркнул Данилишин.

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Он также добавил, что спрос на валюту в стране вырос, несмотря на улучшение фундаментальных макроэкономических факторов. В 2024 году торговое сальдо страны улучшилось на $2,5 млрд, что привело к сокращению чистой покупки иностранной валюты бизнесом и банками на 5%.

Напомним, аналитики ICU отмечали , что на прошлой неделе интервенции НБУ на валютном рынке остались почти неизменными и превысили $1 млрд. Это способствовало умеренному усилению гривны на прошлой неделе. По итогам недели официальный курс гривны усилился на 0,4% до 42,13 грн/долл. Наличная стоимость доллара в системно важных банках по итогам недели уменьшилась также на 0,4% - до 42,1−42,8 грн/долл.

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