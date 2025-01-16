Бизнес ухудшил ожидания по курсу на ближайший год — Finance.ua

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Бизнес ухудшил ожидания по курсу на ближайший год

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Бизнес ухудшил ожидания по курсу на ближайший год
Бизнес ухудшил ожидания по курсу на ближайший год
Девальвационные настроения бизнеса ухудшились. По состоянию на четвертый квартал 2024 года бизнес ожидает среднего значения обменного курса через 12 месяцев на уровне 44,42 грн/доллар.
Об этом свидетельствует отчет «Деловые ожидания предприятий Украины» Национального банка за IV квартал 2024 года.
«Результаты опроса предприятий в ІV квартале 2024 года свидетельствуют об оживлении деловой активности в следующие 12 месяцев. В то же время у респондентов были сдержанные оценки объемов производства товаров и услуг в Украине, а также будущего развития собственных предприятий. Одновременно продолжалось усиление инфляционных и курсовых ожиданий», — сказано в отчете.
Среднее ожидаемое значение обменного курса через 12 месяцев — 44.42 грн/долл.

Актуальная информация о курсах валют в Украине 💵

График: НБУ
График: НБУ
В то же время, 68.8% респондентов ожидают обменный курс в пределах 42.1 — 46.0 грн/долл. США, 21.9% уверены, что он будет выше.
График: НБУ
График: НБУ
Напомним, с начала года валютный рынок остается под давлением спроса, поэтому Национальный банк и далее вынужден тратить значительные ресурсы для контроля курса гривны. Аналитики ICU на конец 2025 года ожидают курс ориентировочно на уровне 46 грн/$.
Инвестиционный банкир Сергей Фурса прогнозирует, что курс доллара в 2025 году продолжит расти. Но резких изменений не ожидается. «Изменения за год в пределах 10% - это нормально, поэтому рост курса доллара на 3 грн до конца 2025 года — это не страшно», — утверждает он.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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