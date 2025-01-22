НБУ определил цель для наличного курса доллара — Finance.ua

НБУ определил цель для наличного курса доллара Сегодня 09:45 — Валюта

НБУ определил цель для наличного курса доллара

Национальный банк Украины во второй раз с начала полномасштабного вторжения россии актуализировал институциональную Стратегию. Одной из целей является «Устойчивая гривна» и обеспечение разницы между официальным и наличным курсом менее 3%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на текст Стратегии

Перечень приоритетных задач дополнился рядом мер и уточненных индикаторов в пределах пяти стратегических целей. Учтены планы в направлении ценовой и финансовой стабильности, инфляционных ожиданий, курсовой устойчивости и евроинтеграции.

Как отмечается в документе, цель I имеет особое место в Стратегии. «Обеспечение стабильности денежной единицы Украины является основной функцией НБУ, особенно важной во время войны», — говорится в стратегии.

Стратегическим остается движение к постепенному ослаблению и снятию валютных ограничений, введенных в начале войны, переходу к гибкому курсообразованию и возвращение к полноценному формату инфляционного таргетирования.

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Предусмотрено удержание спреда между наличным и официальным курсом гривны по отношению к доллару США на уровне менее 3%.

Планируются следующие меры по реализации цели:

разработка стратегии возврата к инфляционному таргетированию, валютной либерализации и переходу к гибкому обменному курсу;

постепенное возвращение к полноценному формату инфляционного таргетирования;

постепенное возвращение к плавающему обменному курсу;

постепенное ослабление и снятие валютных ограничений.

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