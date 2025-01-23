В НБУ объяснили рекордные расходы валюты в конце 2024 года — Finance.ua

В НБУ объяснили рекордные расходы валюты в конце 2024 года Сегодня 16:00 — Валюта

В НБУ объяснили рекордные расходы валюты в конце 2024 года

НБУ потратил на интервенции на межбанковском валютном рынке в декабре 2024 года 5,3 млрд долларов. Это объясняется значительным объемом международной помощи.

Читайте также Продавать или покупать валюту сейчас: эксперты дали украинцам советы

Об этом заявил заместитель главы НБУ Юрий Гелетий на брифинге на Youtube

Как отметил Гелетий, в течение декабря наблюдался сезонный фактор — существенное увеличение бюджетных расходов благодаря международной помощи.

«Мы понимаем, что объем валютных интервенций коррелирует с объемом международной помощи и бюджетных расходов», — сказал он.

По его словам, в течение декабря государство получило 9,5 млрд долларов. Соответственно, у правительства была возможность распоряжаться этими средствами и направлять их на расходы.

«К сожалению, в условиях войны мы существенно зависим от импорта товаров и услуг. Поэтому львиная доля этих средств менялась на гривну, поступала распорядителям этих средств, соответственно тратилась на импортные товары и услуги», — заявил замглавы НБУ.

Гелетий сообщил, что интервенции НБУ в декабре составили 5,3 млрд долларов. «Значительный показатель, но с учетом объема наших резервов эта сумма не является для нас какой-то чрезвычайной. Но с точки зрения обеспечения функционирования нашего государства, собственно, международная помощь дала эти бюджетные расходы провести», — сказал он.

Читайте также Аналитики ICU объяснили укрепление гривны

Замглавы НБУ задал риторический вопрос, лучше ли было бы, если бы помощь была меньше, а интервенции НБУ — тоже меньше.

Напомним, Национальный банк Украины в декабре 2024 года продал на межбанковском валютном рынке 5,284 млрд долларов. Это максимальный месячный объем в истории. Всего за 2024 год НБУ продал на межбанке 34,822

Если вам не хватает денег, то с кредитной картой вы всегда сможете больше! Выбирайте свою в специальном каталоге на Finance.ua.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.