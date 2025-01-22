Продавать или покупать валюту сейчас: эксперты дали украинцам советы — Finance.ua

Продавать или покупать валюту сейчас: эксперты дали украинцам советы
В Украине наблюдается постепенная девальвация гривны. На этом фоне украинцев беспокоит вопрос, покупать или продавать валюту сейчас.
Член экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в комментарии ТСН рекомендует зарабатывать на гривне.
Выбрать депозит
По его словам, средства можно вложить в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на три месяца. При этом он отметил, что если на руках есть небольшие суммы — до 10 тысяч гривен, то лучше обратить внимание на краткосрочные депозиты.
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В то же время, экономист Андрей Забловский продолжает настаивать на диверсификации вкладов.
«Сейчас около 40% сбережений можно вложить в краткосрочные гривневые депозиты или в ОВГЗ, остальные — в доллары или евро. Также в Украине уже доступны инвестиции в проекты, которые могут дать значительно большую прибыль, чем традиционные, но требующие определенного уровня финансовой грамотности. Есть много разных криптовалют, фонды инвестирования в недвижимость
и т. д.», — рассказал экономист.
При этом никто из экспертов не рекомендует продавать валюту сейчас.
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