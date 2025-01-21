Аналитики ICU объяснили укрепление гривны — Finance.ua

Аналитики ICU объяснили укрепление гривны Сегодня 11:00 — Валюта

Аналитики ICU объяснили укрепление гривны

На прошлой неделе интервенции НБУ на валютном рынке остались почти неизменными и превысили $1 млрд. Это способствовало умеренному усилению гривны на прошлой неделе.

Об этом говорится в финансовом еженедельнике инвестгруппы ICU

Аналитики компании сообщили, что за четыре рабочих дня на прошлой неделе чистая покупка валюты составила 702 млн дол.

Среднедневные объемы чистой покупки на межбанковском рынке остались немного больше $100 млн, однако домохозяйства уменьшили чистую среднедневную покупку с $80 в первые дни этого года до $67 млн.

По итогам недели официальный курс гривны усилился на 0,4% до 42,13 грн/долл. Наличная стоимость доллара в системно важных банках по итогам недели снизилась также на 0,4% - до 42,1−42,8 грн/долл.

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«Национальный банк продолжил тратить большие объемы валюты из резервов, стремясь успокоить рынок и поспособствовать стабилизации курса гривны. Большой объем интервенций при даже незначительном уменьшении спроса на валюту не только стабилизировал ситуацию на валютном рынке, но даже усилил курс гривны на прошлой неделе», — говорится в документе.

Отмечается, что стабилизация курса должна способствовать увеличению предложения валюты на рынке от экспортеров и уменьшению потребности в интервенциях НБУ.

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«Мы сохраняем ожидание, что официальный курс гривны в январе не пересечет уровень 42,5 грн/долл., однако будет двигаться небольшими шагами к ориентировочно 46 грн/долл. в конце года», — прогнозируют в ICU.

УНІАН По материалам:

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