НБУ за неделю продал более 1 млрд долларов для поддержки гривны — Finance.ua

НБУ за неделю продал более 1 млрд долларов для поддержки гривны Сегодня 12:20 — Валюта

НБУ за неделю продал более 1 млрд долларов для поддержки гривны

Спрос на валюту сохранился в начале 2025 года. Национальный банк решил снизить курс доллара , невзирая на высокий структурный дефицит валюты.

Об этом сообщает НБУ

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НБУ в течение недели 13−17 января 2025 года продал на межбанковском валютном рынке 1,015 млрд долларов.

Это чуть меньше, чем в течение предыдущей недели — 1,039 млн долларов.

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Спрос на валюту резко вырос в декабре, и НБУ продал на межбанковском валютном рынке 5,284 млрд долларов. Это максимальный месячный объем в истории.

В целом за 2024 год НБУ продал на межбанке 34,822 млрд долларов. Однако объем международной помощи Украине за 2024 год составил 41,7 млрд долларов, что перекрыло интервенции на межбанке.

Кроме того, в начале года Украина уже получила 3 ​​млрд евро от ЕС за счет замороженных российских активов.

Объем международных резервов достиг рекордного уровня по итогам 2024 года, превысив 43,7 млрд долларов. Резервы и далее будут пополняться международной помощью, неопределенность в отношении которой на 2025 год существенно уменьшилась.

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