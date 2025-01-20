НБУ за неделю продал более 1 млрд долларов для поддержки гривны — Finance.ua
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НБУ за неделю продал более 1 млрд долларов для поддержки гривны

Валюта
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НБУ за неделю продал более 1 млрд долларов для поддержки гривны
НБУ за неделю продал более 1 млрд долларов для поддержки гривны
Спрос на валюту сохранился в начале 2025 года. Национальный банк решил снизить курс доллара, невзирая на высокий структурный дефицит валюты.
Об этом сообщает НБУ.
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НБУ в течение недели 13−17 января 2025 года продал на межбанковском валютном рынке 1,015 млрд долларов.
Это чуть меньше, чем в течение предыдущей недели — 1,039 млн долларов.
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Спрос на валюту резко вырос в декабре, и НБУ продал на межбанковском валютном рынке 5,284 млрд долларов. Это максимальный месячный объем в истории.
В целом за 2024 год НБУ продал на межбанке 34,822 млрд долларов. Однако объем международной помощи Украине за 2024 год составил 41,7 млрд долларов, что перекрыло интервенции на межбанке.
Кроме того, в начале года Украина уже получила 3 ​​млрд евро от ЕС за счет замороженных российских активов.
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Объем международных резервов достиг рекордного уровня по итогам 2024 года, превысив 43,7 млрд долларов. Резервы и далее будут пополняться международной помощью, неопределенность в отношении которой на 2025 год существенно уменьшилась.
По материалам:
РБК-Україна
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