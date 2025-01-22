Доллар должен быть символом стабильности, а не инструментом угроз, — WEF 2025 — Finance.ua
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Доллар должен быть символом стабильности, а не инструментом угроз, — WEF 2025

Валюта
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Доллар должен быть символом стабильности, а не инструментом угроз, — WEF 2025
Доллар должен быть символом стабильности, а не инструментом угроз, — WEF 2025
На Всемирном экономическом форуме в 2025 году участники обсудили будущее доллара США в условиях финансовой фрагментации, растущей долговой нагрузки и популяризации цифровых валют.
Об этом шла речь на WEF 2025 в Давосе.

Инновации в финансовых системах и криптовалюта

Профессор Кеннет Рогофф из Гарвардского университета подчеркнул, что цифровые инновации уже меняют глобальную финансовую экосистему.
«Исторически мы прошли путь от векселей и чеков до дебетовых и кредитных карт. Сегодня мы стоим на пороге новой эры, когда цифровые валюты могут бросить вызов традиционным банковским системам. Однако это долгий процесс и результаты зависят от многих факторов», — отметил он.
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В то же время эксперты отметили роль криптовалют в странах с нестабильными экономиками.
«Криптовалюта в основном используется там, где граждане не доверяют национальной валюте. Однако ее применение в обыденных транзакциях остается ограниченным. Индия, например, активно развивает прямые банковские платежи, тогда как США только начинают внедрять подобные программы, такие как FedNow», — отметил Рагурам Раджан, профессор Чикагского университета.

Диверсификация валют и геополитические последствия

Маркус Дим, журналист из Швейцарии, обратил внимание на угрозы Дональда Трампа странам, стремящимся диверсифицировать свои резервы от доллара.
«Угрозы не способствуют стабильности. Напротив, они подталкивают страны к поиску альтернативных вариантов, таких как евро или юань. Это вызов для США, поскольку сохранение доверия к доллару является ключевым элементом его глобальной роли», — отметил Рогофф.
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Профессор Джин Кэйю из Гонконгского университета науки и технологий добавила, что КНР стремится к стабильности юаня, избегая валютных и торговых войн: «Китай демонстрирует сдержанную реакцию на тарифные конфликты, поскольку стабильность обменного курса критически важна для интернационализации юаня».

Будущее процентных ставок и их влияние на экономику

Дипак Джайн, генеральный директор Jubilant из Индии, поднял вопрос о влиянии монетарной политики США на доллар.
«Я вижу два сценария: первый — постепенное снижение ставок ФРС после нормализации ситуации, второй — усиление тарифов, что может повысить инфляцию и изменить траекторию доллара».
В то же время Рогофф прокомментировал, что повышение тарифов влияют на обменный курс, но ответ других стран может изменить ситуацию.
«Если страны вводят симметричные тарифы, влияние на курс доллара становится незначительным. Однако общий эффект зависит от решений каждой из сторон», — сказал он.
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