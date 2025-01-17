Банкиры и финансовые аналитики ухудшили прогноз относительно курса доллара — Finance.ua

Банкиры и финансовые аналитики ухудшили прогноз относительно курса доллара Сегодня 17:04

Банкиры и финансовые аналитики ухудшили прогноз относительно курса доллара

Курс доллара в следующие 12 месяцев продолжит рост. Такие прогнозы дают финансовые аналитики, банкиры, руководители предприятий и население.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины (НБУ ).

В январе 2025 года финансовые аналитики ожидают курс 45,19 грн/доллар. Это выше предыдущего прогноза за декабрь прошлого года (44,83 грн/доллар).

Украинские банкиры в январе ожидают курс через 12 месяцев на уровне 45,31 грн/доллар. Это выше предыдущего прогноза за октябрь на уровне 44,92 грн/доллар.

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По информации НБУ, население в декабре 2024 года прогнозировало курс на уровне 44,11 грн/доллар. Это выше, чем в ноябре — 44,11 грн.

Руководители предприятий в ноябре 2024 года ожидали курс на уровне 44,42 грн/доллар. Прогноз повышен по сравнению с августом (43,72 грн/доллар).

Напомним, официальный курс доллара за 2024 год вырос на 10,7% до 42,03 гривны. Курс продолжил рост в начале 2025 года и 13 января достиг максимума 42,28 грн. Затем курс несколько снизился.

Справка Finance.ua:

Ранее Нацбанк заявил, что девальвационные настроения бизнеса ухудшились. По состоянию на четвертый квартал 2024 года бизнес ожидал среднего значения обменного курса через 12 месяцев на уровне 44,42 грн/доллар.

С начала года валютный рынок остается под давлением спроса, поэтому Национальный банк и дальше вынужден тратить значительные ресурсы для контроля курса гривны. Аналитики ICU на конец 2025 ожидают курс ориентировочно на уровне 46 грн/$.

В госбюджет на 2025 год заложен средний курс на уровне 45 грн/доллар и 45,6 на декабрь.

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