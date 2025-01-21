Доминирующая резервная валюта: мир ищет альтернативы доллару — Finance.ua
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Доминирующая резервная валюта: мир ищет альтернативы доллару

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Доминирующая резервная валюта: мир ищет альтернативы доллару
Доминирующая резервная валюта: мир ищет альтернативы доллару
Существуют определенные преимущества в использовании доллара другими странами, однако есть и определенные недостатки, из-за которых все большее число стран задумывается и ищет альтернативы.
Об этом шла речь на специальной панели на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
В обсуждении принимали участие Кеннет Рогофф (профессор экономики Гарвардского университета) и Рагурам Дж. Раджан (профессор финансов школы бизнеса им. Бута Чикагского университета).
Участники полагают, что доллар еще долго будет резервной валютой мира. Однако у США пока слишком много долгов. А из-за этого может возникнуть, как минимум, неопределенность и у стран, и у компаний, предпочитающих доллар.
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«Я думаю, если вы посмотрите на экономические исследования, очень трудно предсказать обменный курс», — сказал Кеннет Рогофф.
Доминирующая позиция доллара позволяет США налагать санкции и огромные штрафы. То есть возникают препятствия для свободного потока капитала и, как результат, перемещение капитала в сторону регионализации.
То есть в вопросах с долларом возникают так называемые нефинансовые аспекты поведения США. Кроме того, это может быть и рост военного потенциала США.
Однако большинство уверены в стабильности доллара и экономики США.
«Несмотря на все, что сделал ФРС. Это не замедлило экономику США», — добавил Рагурам Дж. Роджан.
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По материалам:
zn.ua
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