Курс снова приближается к 43: что будет с долларом на этой неделе — Finance.ua

Курс снова приближается к 43: что будет с долларом на этой неделе Сегодня 15:06 — Валюта

Курс снова приближается к 43: что будет с долларом на этой неделе

На этой неделе должно состояться заседание монетарного комитета НБУ и принятие правлением регулятора решения по учетной ставке и процентной политике. Такие события могут повлиять на курс.

Об этом рассказала директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько.

42,50−42,90 гривен. Она прогнозирует, что наличный курс доллара 21−26 января будет колебаться в пределах

Кроме того, показатели также могут «прочувствовать» на себе инаугурацию нового президента США, а именно его заявления или действия, которые предположительно повлияют на спрос и предложение валюты.

Во вторник, 21 января, средний курс доллара в украинских банках составляет 42,10 грн (покупка) и 42,65 (продажа). Наличный курс — 42,60 (покупка) и 42,64 (продажа). В то же время официальный курс Национального банка Украины составляет 42,1551 грн.

Справка Finance.ua:

По данным НБУ, спрос на валюту вырос в начале 2025 года. Национальный банк увеличил продажи из резервов для покрытия структурного дефицита валюты.

Согласно прогнозу инвестбанкира Сергея Фурсы, курс доллара в 2025 году продолжит расти. Но резких изменений не ожидается.

Ранее исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин сказал, что курс доллара в Украине может постепенно подняться до 47 гривен до конца года.

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