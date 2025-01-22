Привязка гривны к евро может произойти, по меньшей мере, через 3 года — банкир Сегодня 15:06 — Валюта

Привязка гривны к евро может произойти, по меньшей мере, через 3 года — банкир

При благоприятных военных и экономических обстоятельствах привязка гривны к евро как основной иностранной валюте может произойти не ранее 2028 года.

Такое мнение в эфире телеканала «Суспільне» высказал Сергей Мамедов, вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления Глобус Банка

Вместе с тем эксперт считает, что это «идеальный» сценарий, реализация которого потребует соблюдения не менее 5 основных требований.

Во-первых, количество экспортно-импортных операций в евро должно существенно перевесить аналогичные показатели в других валютах, в том числе в долларах США. Во-вторых, продвижение Украины в ЕС должно быть не только декларативным, а с максимальной интеграцией всех государственных процессов, экономики, законодательства в нормы и принципы европейского сообщества. В-третьих, в Украине должен наступить мир с четкими гарантиями безопасности, которые делают невозможными в будущем любые посягательства страны-агрессора на украинскую государственность. В-четвертых, привлечение мощных европейских инвестиций в послевоенное восстановление и развитие страны. В-пятых, Украина должна соответствовать основным демократическим принципам и постулатам ЕС, таким как свобода слова, прозрачность выборов, борьба с коррупцией и т. д.

«Переход на евро не следует воспринимать как панацею. И уж точно речь не идет об отказе от гривны. Следовательно, гражданам не стоит нервничать, скупая евро. Это будет вполне естественный и экономически взвешенный процесс, о котором граждане узнают заблаговременно: на этапе бюджетного планирования на будущий год.

Пока что отказа от доллара США как курсообразующей валюты не будет. Однако Украина декларирует стратегическую цель, вектор развития, реализация которого совпадает со стратегической задачей стать полноправным членом Европейского Союза", — подытожил Сергей Мамедов.

Справка Finance.ua:

По словам первого заместителя главы НБУ Екатерины Рожковой, евро заменит доллар в качестве курсообразующей валюты для украинской гривны. Но это произойдет очень незаметно для рынка.

Интересно, что в 2024 году многие валютные пары упали до неожиданных минимумов на фоне сильного доллара США. Из 15 основных валют мира ни одна не показала доходность в 2024 году, кроме американского доллара, который вырос более чем на 7%.

С начала года валютный рынок остается под давлением спроса, поэтому Национальный банк и далее вынужден тратить значительные ресурсы для контроля курса гривны. Аналитики ICU на конец 2025 года ожидают курс ориентировочно на уровне 46 грн/$.

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