Банки зимой столкнулись с дефицитом наличной валюты — Finance.ua

Банки зимой столкнулись с дефицитом наличной валюты Сегодня 12:02 — Валюта

Банки зимой столкнулись с дефицитом наличной валюты

Банковская система при стремительном росте курса испытала дефицит долларовых банкнот.

Об этом банкиры рассказали в ходе круглого стола «Что будет с гривной в 2025 году», проведенного «Финансовым клубом».

«Было определенное давление со стороны физических лиц. Он возник в том числе и из-за нехватки наличной валюты в банковской системе. Мы это видели и по своему банку, и по банкам-партнерам, которые являются основными операторами наличной валюты. И которые ее не продавали, потому что ее не было в наличии», — рассказал начальник управления казначейства Сенс Банка Александр Куцовский.

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Импортеры валюты в канун конца года делали дополнительные запасы, но их оказалось недостаточно.

«Банки не могли удовлетворить весь спрос на наличную валюту со стороны населения. Это создало определенную нагрузку и на кассы, и на курс», — отметил Александр Куцовский.

Когда в кассах банков не хватало долларов, украинцы больше покупали евро.

«По нашим клиентам — физическим лицам мы добились паритета в объемах покупки доллара и евро. Хотя раньше клиенты в основном покупали доллар. Теперь паритет. Чем больше наша экономика интегрируется в ЕС, тем больше интереса будет именно к евро», — считает заместитель председателя правления ТАСкомбанка Александр Заец.

«Это был объективный фактор нехватки наличного физического доллара. Приходилось за два дня заказывать валюту, если это был объем свыше 500 долларов. Но, к сожалению, курс за это время мог вырасти. Это создавало дополнительный ажиотаж на наличном валютном рынке», — отметил Александр Куцовский.

«Как только население увидело, что валютных наличных в кассах стало достаточно, можно покупать в нужном ему объеме, а курс стоит на месте и перестал расти, то сразу спрос на наличную валюту снизился», — резюмировал банкир.

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Фінансовий клуб По материалам:

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