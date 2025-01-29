Банкиры объяснили причины стремительной девальвации гривны в конце 2024 года — Finance.ua

Банкиры объяснили причины стремительной девальвации гривны в конце 2024 года Сегодня 10:01 — Валюта

Банкиры объяснили причины стремительной девальвации гривны в конце 2024 года

Банкиры объяснили причины стремительной девальвации гривны в конце 2024 года, когда ее официальный обменный курс впервые превысил 42 грн/$, а также в начале января 2025 года.

Об этом пишет «Финансовый клуб».

«Государственное казначейство направило в систему около 300 млрд грн дополнительных средств. Бюджет осуществил финансирование госучреждений поближе к концу года, и они пытались использовать эти средства в этот период. Часть этих денег перешла на валютный рынок», — заявил начальник управления казначейства «Сенс Банка» Александр Куцовский.

Это заставило НБУ реагировать. «Интервенции Национального банка за последний месяц поставили абсолютный рекорд — превысили $5 млрд. Даже с таким большим давлением мы увидели, что у НБУ есть весь инструментарий, чтобы держать курс в рамках управляемой гибкости. Но произошел небольшой рост курса в конце года. Этот рост продолжался и в январе, когда был установлен рекорд на уровне 42,5 грн/$», — отметил Куцовский.

Заместитель председателя правления Таскомбанка Александр Заец назвал это «традиционным сезонным всплеском».

«Увеличение спроса на доллар было вызвано проведением Минфином бюджетных платежей. Гривневую ликвидность нужно было абсорбировать. И после того как валютный рынок это сделал, курс на межбанке стабилизировался, сократился спекулятивный спрос населения и уменьшилась премия за риск», — отметил Заец.

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«Эта тенденция была остановлена. Во-первых, сократилось финансирование Госказначейством. Во-вторых, меняется конъюнктура — ​​объем ежедневного спроса клиентов снизился на $40−45 млн. Это сразу отразилось на курсе и интервенциях Нацбанка. Интервенции упали, и курс откатился ниже 42 грн/$», — констатировал Куцовский.

Хотя спрос на валюту со стороны населения все еще остается ощутимым. «Валютные сбережения будут и дальше рассматриваться физическими лицами как ключевой инструмент сохранения своих средств от инфляции», — считает Александр Заец.

Фінансовий клуб По материалам:

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