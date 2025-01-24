Курс доллара в феврале 2025: стоит ли ожидать значительных колебаний — Finance.ua

Курс доллара в феврале 2025: стоит ли ожидать значительных колебаний Сегодня 13:02 — Валюта

Курс доллара в феврале 2025: стоит ли ожидать значительных колебаний, freepik

Курс доллара в феврале 2025 года на валютном рынке Украины, по прогнозам, несколько возрастет. Ожидается, что колебания будут незначительными и предсказуемыми, согласно стратегическим планам Национального банка Украины (НБУ).

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин и вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления ГЛОБУС Банка Сергей Мамедов в комментарии Фактам ICTV рассказали, что будет с курсом доллара в феврале.

Прогноз курса доллара на февраль

«Доллар будет дорожать, но это будет все в рамках программы, которую заложил Национальный банк Украины. И так, чтобы где-то к лету, примерно до июня, выйти на уровень около 44 грн/долл.», — рассказал Олег Пендзин.

Об отсутствии значительных рисков сказал и Сергей Мамедов. Он отметил, что ситуация на валютном рынке идет по аналогии с 2024 годом, как это прогнозировалось в декабре.

Первоначальное «помешательство» курса в январе постепенно стабилизировалось, поэтому ожидается, что за январь официальный курс доллара возрастет минимально — в пределах 0,2−0,3%.

По словам банкира, ситуация на валютном рынке вполне приемлема, прогнозируема, а изменения происходят по сугубо рыночным принципам. Он отметил, что курс зависит от спроса и предложения, а НБУ применяет наиболее эффективную стратегию установления баланса между покупателями и продавцами в условиях войны.

«Мы склонны считать, что благодаря эффективной стратегии Нацбанка в феврале нам не грозят новые курсовые пики, а основные колебания официального курса будут проходить в коридоре 42−42,4 грн/долл., что можно будет расценить как признак здорового рынка», — поделился Мамедов.

Что будет влиять на валютный рынок в феврале

Пендзин считает маловероятным, что возникнут какие-то серьезные непредсказуемые события.

В то время как Мамедов назвал несколько основных факторов, которые могут повлиять на валютный рынок, в частности курс доллара, в феврале:

стратегия НБУ, направленная на баланс спроса и предложения, позволяет регулятору влиять на курс через валютные интервенции, насыщая спрос;

изменения в монетарной политике, в частности повышение учетной ставки, способствуют укреплению гривны и снижению инфляции;

объем получаемой международной финансовой помощи, позволяющей покрывать значительную часть расходов бюджета, а действия НБУ на валютном рынке становятся более вариативными, что положительно влияет на курс;

экономическое развитие страны: преодоление инфляции, развитие основных отраслей таких, как, например, строительство, АПК, ВПК и т. п. ;

; международные экономические и политические факторы: от стоимости экспортируемой украинской продукции на мировых рынках до позиции ЕС и США по реальному плану завершения войны;

ход войны, противодействие врагу и преодоление возможных последствий от военной агрессии;

социально-психологические факторы: способность общества жить под постоянным прессингом вражеских ИПСО, единство перед новыми военными вызовами и т. д.

Говоря о влиянии инаугурации Дональда Трампа, Пендзин отметил, что это не должно сказаться на курсе доллара в феврале, поскольку у Украины есть все необходимые средства для финансирования в 2025 году года, так что неожиданностей не будет.

Стоит ли сейчас покупать иностранную валюту

Эксперты советуют украинцам обратить внимание на гривневые инструменты сбережений, в частности депозиты и облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

«Напомню, что по прогнозам инфляция в стране пойдет на спад уже во втором полугодии. То есть гривневые депозиты сроком на год и больше позволят вкладчику не только уберечь средства от обесценения, но и получить пассивную прибыль», — поделился банкир Мамедов.

Пендзин добавил, если сравнить доходность ОВГЗ (15% годовых) с возможным доходом от доллара, то выгоднее держать деньги в гривне. Потому, по его мнению, лучше подождать или держать деньги в облигациях.

ICTV По материалам:

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