Чего ожидать на валютном рынке Украины в 2025 году — прогноз НБУ Сегодня 15:01 — Валюта

Чего ожидать на валютном рынке Украины в 2025 году — прогноз НБУ, freepik

Высокий уровень международных резервов вместе со значительными объемами международной помощи позволяют поддерживать устойчивость валютного рынка в условиях режима управляемой гибкости обменного курса, что согласуется с достижением инфляционной цели 5% на горизонте политики.

Об этом свидетельствует «Инфляционный отчет» Национального банка.

«Относительное постоянство основных факторов спроса и предложения иностранной валюты способствовало формированию бокового тренда в динамике обменного курса гривны и относительно умеренным валютным интервенциям в августе — первой половине ноября. Однако в условиях роста структурного дефицита валюты частного сектора, в том числе и за счет значительных бюджетных расходов в конце года НБУ увеличил свое присутствие на валютном рынке», — сказано в отчете.

Так, по причине увеличения чистого спроса на валюту средний официальный курс гривны к доллару США в течение IV квартала незначительно ослаб (на 0.7%). А вот курс гривны к евро укрепился (на 2.0%).

Учитывая рост роли евро во внешнеэкономических расчетах (в платежах за импорт евро уже почти достиг паритета с долларом), это сдерживало импортируемую инфляцию. Процессы переориентации торговых потоков на страны Евросоюза повлияли на рост доли евро и в депозитных и кредитных операциях банков.

Возрастает также спрос на евро со стороны домохозяйств. Соответственно, укрепление гривны к евро оказало успокаивающий эффект как на безналичный, так и на наличный рынок, где также росла доля операций с евро.

График: НБУ

Спрос и предложение на валютном рынке

В целом в IV квартале предложение на валютном рынке увеличилось. Определяющим его источником и дальше оставался аграрный экспорт, что обусловливалось сезонным фактором, а именно продажей нового урожая. Значительное предложение иностранной валюты обеспечивала и ее конвертация для уплаты квартальных налоговых платежей, что подтверждается рекордными налоговыми поступлениями в декабре.

В то же время спрос на иностранную валюту в IV квартале вырос ощутимее. Среди ключевых факторов, определявших его динамику, были рекордно высокие расходы бюджета. Их рост в значительной степени финансировался за счет международной финансовой помощи. Кроме того, активизировались закупки со стороны импортеров отдельных потребительских товаров и выросли объемы операций бизнеса, разрешенных в рамках либерализации валютных ограничений.

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«В таких условиях, реагируя прежде всего на увеличение структурного дефицита валюты со стороны частного сектора в конце года НБУ увеличил чистую продажу иностранной валюты до $11.4 млрд в IV квартале (по сравнению с $9.2 млрд в ІІІ квартале). Это позволило успокоить ожидания участников рынка, прежде всего домохозяйств, и способствовало стабилизации спроса на наличном сегменте. В результате разница между наличным и официальным курсами в IV квартале была незначительной — около 1%», — отмечает регулятор.

График: НБУ

Международная финансовая помощь

Поступления значительных объемов международной финансовой помощи в ноябре и рекордных в декабре дополнительно способствовали усилению способности НБУ поддерживать устойчивую ситуацию на валютном рынке и оказали успокаивающее влияние на его участников.

За IV квартал объемы официального финансирования составили $17.3 млрд. В результате, несмотря на значительные объемы валютных интервенций, валовые международные резервы выросли до $43.8 млрд по состоянию на конец 2024 года, что на 20% выше минимально достаточного их уровня по композитному критерию МВФ.

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«Учитывая ожидаемые объемы международной финансовой помощи в 2025 году, высокая способность НБУ компенсировать структурный дефицит валюты в частном секторе и сглаживать чрезмерные курсовые колебания будет сохраняться и в дальнейшем. Устойчивость валютного рынка будет оставаться важным элементом сохранения управляемости ожиданий экономических агентов». — сказано в отчете НБУ.

Прогноз на 2025 год

В 2025 году структурный дефицит валюты частного сектора будет оставаться значительным, однако в дальнейшем будет постепенно уменьшаться. Так, на фоне нормализации функционирования экономики и продолжения валютной либерализации увеличатся привлечение инвестиционного и долгового капитала частного сектора. Также увеличатся объемы экспортной выручки благодаря постепенному повышению мировых цен на зерновые и определенному наращиванию урожаев с/х культур.

Однако дальнейший значительный рост экспортных поступлений сдерживается ограниченным производственным потенциалом, усилением конкуренции на внешних рынках и дефицитом рабочей силы. В условиях постепенной фискальной консолидации темпы роста импорта товаров и спрос населения на наличную валюту снизятся.

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Также будет сокращаться импорт услуг по статье «путешествия» из-за меньших затрат украинских мигрантов за границей. Однако спрос на импортные товары будет оставаться высоким, учитывая необходимость обеспечения внутренних потребностей экономики в условиях нормализации экономической жизни.

График: НБУ

В результате потребность в валютных интервенциях НБУ будет постепенно снижаться.

Однако на фоне фискальной консолидации будет сокращаться и международная финансовая помощь, а объемы погашения внешних долгов будут расти. Под действием этих факторов объемы международных резервов в 2025—2027 годах будут колебаться на сравнительно стабильном уровне — около $40 млрд.

НБУ видит необходимость в усилении процентной политики для поддержания устойчивости валютного рынка, сохранения контролируемости ожиданий и постепенного приведения инфляции к цели в 5% на горизонте политики.

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