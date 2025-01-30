Индекс Биг-Мака: сколько должен стоить доллар в Украине — Finance.ua

Индекс Биг-Мака: сколько должен стоить доллар в Украине Сегодня 11:01 — Валюта

Индекс Биг-Мака: сколько должен стоить доллар в Украине

Украинская гривна опустилась на шестое место с конца в списке самых недооцененных валют мира в обновленном индексе Биг-Мака.

Об этом говорится в данных рейтинга The Economist за январь 2025 года.

Как пишет издание, Биг-Мак стоит в Украине 120 гривен, тогда как в США — 5,79 долларов. Таким образом, курс украинской валюты недооценен на 50,7% по сравнению с фактическим обменным курсом 42,0 грн/доллар.

При этом курс по покупательной способности должен быть на уровне 20,73 грн/доллар.

Самые недооцененные валюты мира по состоянию на январь 2025 года:

валюта Тайваня (-58,8%);

Индонезии (-56,2%);

Индии (-54,8%);

Египта (-53,6%);

ЮАР (-52,0%).

Переоцененные валюты:

швейцарский франк (38%);

аргентинское песо (на 20,1%);

уругвайское песо (на 19,3%);

норвежская крона (на 15,3%);

евро (на 2,8%);

колон Коста-Рики (на 1,9%).

Напомним, эксперты инвестиционной компании ICU проанализировали , что за последние 15 лет подорожало больше — знаменитая киевская перепичка или легендарный бигмак. Отмечается, что в начале 2010 года перепичка стоила 4 грн 50 коп., а бигмак — 14 грн. Это соответствовало $0.56 и $1.75 в то время. Сегодня перепичка уже стоит 50 грн (или $1.2), а бургер — 134 грн (или $3.2). В процентном выражении это впечатляющие +1011% для перепички и +857% для бигмака за 15 лет, что означает рост в 10 и 8,5 раз соответственно". В ICU добавили, что это удорожание происходит гораздо быстрее, чем девальвация гривны и инфляция, которые за этот период выросли более чем в 4 раза.

Индекс Big Mac, который с 1986 года публикует The Economist, теперь позволяет не только оценивать реальную стоимость валют, но и сравнивать зарплаты в разных странах мира. Основная идея проста: сколько Биг-Маков может позволить себе средний работник за годовой доход. По данным издания, американцы на первом месте, поскольку они могут позволить себе 14 000 Биг-Маков в год. Датчане и швейцарцы занимают 2-е и 3-е места, а мексиканцы оказались внизу рейтинга с 2500 Биг-Мак.

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